Росія першою розчарується у Януковичі

Директор Інституту Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО вважає, що Росія буде першою країною, яка розчарується у новообраному Президенті України Вікторі ЯНУКОВИЧІ.

Таку думку він висловив к Брюсселі, виступаючи з тематичною доповіддю на конференції Європейського політичного центру "Україна після виборів", повідомляє «Лівий берег».

Експерт також упевнений, що «чим швидше ТИМОШЕНКО визнає перемогу ЯНУКОВИЧА, тим краще. Розхитуючи ситуацію, вона ризикує, що її не зрозуміють виборці, через що може втратити авторитет як лідер опозиції».

На думку К.БОНДАРЕНКА, вибори хоча і були визнані всіма міжнародними спостерігачами такими, що відповідають демократичним стандартам, у випадку, якщо ситуація і далі нагнітатиметься, високий ризик внутрішньополітичної дестабілізації. "Необоротними процеси в Україні назвати не можна", - сказав він.

Разом з тим, нагадавши, що ключові кандидати говорили про необхідність політичної стабілізації, К.БОНДАРЕНКО висловив сподівання: "Можливо, політична дестабілізація піде у минуле. Багато в чому це залежить від моделі управління, яку вибере новий президент. Я б не назвав ЯНУКОВИЧА великим реформатором. Я не думаю, що він піде шляхом рішучих реформ, в кращому разі продовжить те, що почав ЮЩЕНКО".

Характеризуючи сценарії зовнішньополітичного позиціонування В.ЯНУКОВИЧА, К.БОНДАРЕНКО висловив думку, що у зовнішній політиці він відстоюватиме прагматичну політику. "Під час кампанії його багато хто дорікав у тому, що він маріонетка Росії. Так от, на мій погляд, Росія буде першою країною, яка розчарується у ЯНУКОВИЧІ. Так само, як і свого часу розчарувалася у КУЧМІ", - сказав він.

У цьому зв`язку К.БОНДАРЕНКО також відзначив, що під час виборів В.ЯНУКОВИЧ обіцяв переглянути газові угоди з Росією. Проте вже сьогодні "Газпром" дав зрозуміти, що цього не буде. "Отже не варто сподіватися, ніби з приходом В.ЯНУКОВИЧА для України газ буде коштувати знову по 50 доларів", - підкреслив К.БОНДАРЕНКО.

Як відзначає «Лівий берег», ключові питання учасниками конференції ставилися у контексті газового інтересу не стільки України, скільки Євросоюзу. Як відомо, сьогодні панує розчарування антикризовими заходами Ю.ТИМОШЕНКО в контексті останнього газового протистояння.

Сьогодні і завтра делегація Інституту Горшеніна на чолі з президентом Вадимом ОМЕЛЬЧЕНКОМ і генеральним директором К.БОНДАРЕНКОМ перебуватиме к Брюсселі на запрошення Європарламенту з метою комплексного аналізу результатів виборів в Україні і подальшого прогнозування.