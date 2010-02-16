Головне на 16 лютого

Хроніка дня *** Фінанси: Банк «Надра» з березня виплачуватиме відсотки за депозитами в повному обсязі

Банк «Надра» заявляє про намір з березня 2010 року виплачувати відсотки за депозитами в повному обсязі без обмежень.

Про це йдеться в повідомленні банку, переданому агентству УНІАН.

«Починаючи з березня 2010 року, банк «Надра» виплачуватиме всі нараховані відсотки в повному об`ємі без обмежень», – сказано в повідомленні.

Згідно з наданою інформацією, на сьогодні фінансове становище банку «Надра» дозволяє виплачувати всім вкладникам – фізичним особам ринкові відсотки без обмежень. В рамках спеціальних пропозицій з 17 лютого банк «Надра» пропонує всім клієнтам – фізичним особам, які мають грошові кошти на депозитному чи поточному рахунках (незалежно від суми і валюти вкладу), скористатися можливістю продовження депозитного договору і розміщення своїх коштів під ринкові процентні ставки.

За інформацією банку, за депозитними вкладами максимальна ставка складе 19,5% у гривні, 9,5% – у доларах США і 8,5% – у євро. Крім того, клієнти зможуть одержати додаткові бонуси.

Протягом 2010 року банк «Надра» планує продовжити послідовне виконання всіх узятих на себе в 2009 році зобов`язань перед клієнтами. «Усього протягом 2010 року 99% вкладників – фізичних осіб, які підключилися до комплексної програми виплати депозитів, окрім уже виплачених минулого року, банк поверне близько 2,4 млрд. грн.», – наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого ц.р. банк «Надра» поновив часткові виплати за депозитами, згідно з раніше розробленими програмами.

З 10 лютого 2009 року в банку «Надра» введена тимчасова адміністрація.

Кабінет міністрів України 23 грудня 2009 року прийняв рішення про переведення вк5ладів фізичних осіб і частини активів з банку «Надра» в державний «Родовід Банк». Виконуючий обов`язки міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ запропонував скасувати це рішення.

10 лютого т.г. Нацбанк продовжив дію тимчасової адміністрації в банку «Надра» на один рік – до 9 лютого 2011 року.

Довідка УНІАН. Банк «Надра» розпочав свою діяльність у жовтні 1993 року і сьогодні входить до групи найбільших банків України.

На 1 січня 2010 року активи банку склали 24,846 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 24,793 млрд. грн., зобов`язання – 24,371 млрд. грн., власний капітал – 474,694 млн. грн., статутний капітал – 390,363 млн. грн.

2009 рік банк закінчив із збитками в 1,364 млрд. грн.

Акціонерами банку були компанії Novartik Trading Limited (60,9967%) і Manmade Enterprises Limited (30,7406%).

Нафта/газ: Україна у січні збільшила транзит газу в 2 рази

Транзит природного газу територією України у січні збільшився у 2,1 рази порівняно з січнем 2009 року.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

За даними комітету, транзит нафти територією України у січні скоротився на 30,6% порівняно з січнем 2009 року.

Також у повідомленні сказано, що загальне транспортування газу газотранспортною системою України у січні п.р. збільшилася на 59,1%, а нафти – скоротилася на 19,7%.

Держкомстат не наводить натуральні показники транзиту нафти і газу.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, у 2009 році транзит природного газу територією України скоротився на 19,9% порівняно з 2008 роком. Транзит нафти територією України в 2009 році скоротився на 11,4% порівняно з 2008 роком. Загальне транспортування нафти нафтопровідною системою України у 2009 році скоротилося на 5,9%, а газу – на 20,3%.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України перебуває в експлуатації ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», а нафтотранспортна система – в управлінні ВАТ «Укртранснафта».

Ціни на газ для населення залишаться незмінними

Окружний адміністративний суд Києва 15 лютого скасував постанову Національної комісії регулювання електроенергетики (НКРЕ) № 811 від 9 липня 2009 року «Про затвердження роздрібних цін на природний газ, який використовується для потреб населення».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національного форуму профспілок України, який виступав позивачем у справі.

Нагадаємо, згідно з постановою регулятора, ціни на газ для населення з вересня 2009 року мали зрости на 20%, а з 1 січня 2010 року – зростати на 20% щокварталу.

Суд, зокрема, визнав незаконним видання НКРЕ даного акту, оскільки він не був заздалегідь узгоджений з профспілками.

Водночас, як повідомив УНІАН начальник управління цінової і тарифної політики нафтогазового комплексу Владимир Семенець, комісія офіційно поки що не одержала рішення адміністративного суду, а тому «коментувати його не має можливості».

Відповідаючи на запитання, чи має намір НКРЕ оскаржити це рішення в апеляційній інстанції, В.Семенець сказав: «Кожне відомство діє, виходячи із закріплених повноважень, тому, ухвалюючи таке рішення, комісія була свідома своїх дій».

Промисловість: Підприємства України закінчили 2009 рік з негативним фінрезультатом

За попередніми даними, фінансовий результат (сальдо) підприємств України (без урахування малих підприємств і бюджетних установ) від звичайної діяльності до оподаткування у січні-грудні 2009 року становить «мінус» 31 млрд. 589,9 млн. грн. проти «плюс» 8 млрд. 954,2 млн. грн. за 2008 рік.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у 2009 році прибуток одержали 58,7% підприємств країни – вони завершили період з фінансовим результатом 99 млрд. 003,7 млн. грн.

Зі збитком закінчили минулий рік 41,3% підприємств України, їхній фінрезультат становить 130 млрд. 593,6 млн. грн.

За даними Держкомстату, звітний період закінчили зі збитком 54,1% промислових підприємств України, їхній фінрезультат становить 39 млрд. 611,7 млн. грн. Прибуток одержали 45,9% промпідприємств країни – вони завершили період з фінрезультатом 43 млрд. 559,8 млн. грн. Негативний фінрезультат підприємств промисловості за січень-грудень 2009 року становить 3 млрд. 948,1 млн. грн.

Довідка УНІАН. Фінансовий результат підприємств України за підсумками 2008 року становив 8 млрд. 954,2 млн. грн. Прибуток за підсумками минулого року одержали 62,8% підприємств країни, їхній фінрезультат становив 193 млрд. 669,1 млн. грн. Збиток одержали 37,2% підприємств, їхній фінрезультат становив 184 млрд. 714,9 млн. грн.

Транспорт: Обсяг вантажоперевезень у січні збільшився на 17,4% За січень 2010 року українські підприємства транспорту перевезли 54,3 млн. т вантажів, що на 17,4% більше, ніж у січні 2009 року.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Наголошується, що вантажооборот виріс на 15,8% проти обсягу січня 2009 року – до 27,3 млрд. т/км. Зокрема, вантажооборот залізничного транспорту збільшився на 9,2%. На Львівській залізниці вантажооборот виріс на 33,6%, Донецькій – на 14,9%, Південній – на 12,7%, Південно-Західній – на 6,1%, Придніпровській – на 5,1%, Одеській – на 4,7%.

Збільшення вантажообороту відбулося також на річковому транспорті (на 74,3%), трубопровідному (на 29,8%), авіаційному (на 7,1%), автомобільному (на 3,5%),

морському (на 0,1%).

Перевезення вантажів залізницею у порівнянні з січнем 2009 року зросло на 12,9% – до 29,4 млн. тонн, в т.ч. відправлення вантажів – на 10,9%. Відправлення вантажів збільшилося на Придніпровській залізниці на 29,8%, Південній – на 18,6%, Донецькій – на 1,2%, Одеській – на 0,9%, Львівській – на 0,2%. Водночас на Південно-Західній залізниці відправлення вантажів зменшилося на 3,2%.

Зокрема, відправлення залізної і марганцевої руди збільшилося на 47,2%, лісових вантажів – на 46,9%, утилю чорних металів – на 44,4%, коксу – на 21,6%, чорних металів – на 16,3%, хімічних і мінеральних добрив – на 14,5%, нафти і нафтопродуктів – на 8,3%. Відправлення цементу зменшилося на 44,8%, будівельних матеріалів – на 20,0%, зерна і продуктів помелу – на 19,0%, кам`яного вугілля – на 1,4%.

Вітчизняний морський і річковий торговий флот виконав перевезення вантажів в обсязі 0,5 млн. тонн, що на 6,1% більше, ніж у січні 2009 року. Перевезення вантажів

водним транспортом зросло на 6,1% – до 0,5 млн. тонн. Зокрема, перевезення річковим транспортом зросли на 42,2% проти обсягів січня мінулого року, морським транспортом –

зменшилися на 16,4%. Закордонні перевезення вантажів морським транспортом

зменшилися на 17,5%, річковим – зросли на 44,4%.

Обсяги переробки вантажів у торгових і рибних портах і на промислових причалах (морських і річкових) зменшилися на 0,7% – до 11,8 млн. тонн. Переробка імпортних вантажів збільшилася на 37,6% експортних – на 18,2%. Переробка транзитних вантажів скоротилася на 30,3%, внутрішнього сполучення – на 36,5%. Кількість оброблених судів – закордонних і інфрахт – скоротилася на 4,3% і становила 1,3 тис. одиниць.

Крім того, підприємства автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними

особами-підприємцями) за січень перевезли 6,6 млн. тонн вантажів, що на 4,5% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Магістральними трубопроводами транспортовано 17,8 млн. тонн вантажів – на 38,7% більше.

Довідка УНІАН. У 2009 році підприємства транспорту України перевезли 695,7 млн. тонн вантажів, що становить 78,1% обсягу перевезень вантажів у 2008 році, вантажооборот у 2009 році становив 380 млрд. т/км – 77,5% обсягу за 2008 рік.

Перевезення вантажів залізницею у 2009 році зменшилося на 21,5% – до 391,2 млн. тонн, в т.ч. відправлення вантажів – на 19,4%. Вітчизняний морський і річковий торгові флоти минулого року виконали перевезення вантажів в обсязі 9,8 млн. тонн, що вдвічі менше, ніж у 2008 році. Підприємства автомобільного транспорту в 2009 році перевезли 140 млн. тонн вантажів, що на 24,8% менше. Авіатранспортом було перевезено 0,1 млн. тонн вантажів – на 16,9% менше, ніж у 2008 році. Вантажооборот авіаційного транспорту становив 350,3 млн. т/км, що на 7,5% менше, ніж у 2008 році. Магістральними трубопроводами за 2009 рік транспортовано 154,6 млн. тонн вантажів, що на 17,2% менше, ніж у 2008 році.

За 2008 рік підприємства транспорту України перевезли 891,8 млн. тонн вантажів, що на 1,3% менше, ніж у 2007 році.

Обсяг пасажироперевезень у січні зменшився на 11,2%

В Україні у січні 2010 року пасажирським транспортом було перевезено 523,6 млн. чоловік, що на 11,2% менше, ніж у січні 2009 року.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, за звітний період пасажирська робота виконана в обсязі 8,9 млрд. пас./км, що на 7,3% менше, ніж у січні минулого року.

Зокрема, залізничним транспортом перевезено 31,9 млн. пасажирів, що на 3,4% менше. Відправлення пасажирів зменшилися на Донецькій залізниці на 5,9%, на Південній – на 0,2%, на Одеській і Придніпровській – на 2,8%, на Південно-Західній – на 3,7%, на Львівській – на 4,9%.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізосіб-підприємців) скористалося 300,8 млн. пасажирів, що на 10,3% менше, ніж у січні 2009 року. Перевезення пасажирів автотранспортом фізосіб-підприємців зменшилися на 10,5%.

Обсяги пасажироперевезень морським транспортом у січні п.р. скоротилися на 8,2%. Підприємства Севастополя, які виконали 93,7% загального обсягу морських перевезень пасажирів, зменшили пасажироперевезення на 9%. Водночас закордонні морські перевезення пасажирів зросли на 6%. Підприємства Автономної Республіки Крим, які виконують майже всі морські закордонні перевезення (98,6%), збільшили перевезення пасажирів на 7,7%.

За даними Держкомстату, авіаційним транспортом України перевезено 0,3 млн. пасажирів, що на 6,8% більше, ніж у січні минулого року.

Крім того, міським електротранспортом у січні п.р. перевезено 190,3 млн. пасажирів, що на 13,7% менше, ніж у січні 2009 року.

Довідка УНІАН. В Україні в 2009 році пасажирським транспортом було перевезено 7,3 млрд. чоловік, що на 12,7% менше, ніж у 2008 році.

Залізничним транспортом перевезено 425,9 млн. пасажирів, що на 4,4% менше, ніж у 2008 році. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізосіб-підприємців) скористалися 4 млрд. пасажирів, що на 8,2% менше обсягів 2008 року.

Перевезення пасажирів морським транспортом у 2009 році скоротилися на 15,5% у порівнянні з 2008 роком. Авіаційним транспортом України було перевезено 5,1 млн. пасажирів, що на 17% менше обсягу пасажирських авіаперевезень у 2008 році.

Міським електротранспортом минулого року було перевезено 2,8 млрд. пасажирів, що на 19,4% менше, ніж у 2008 році.

У 2008 році пасажирським транспортом України бути перевезено 8,3 млрд. пасажирів, пасажирська робота виконана в обсязі 147,3 млрд. пас./км, що відповідно на 1,4% і 4,5% більше, ніж у 2007 році.

Освіта: Рада відхилила законопроект про перехід на "десятирічку" Верховна Рада України відхилила проект закону щодо запровадження десятирічного терміну навчання у школах.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” ухвалення законопроекту "Про внесення змін до деяких законів України", внесеного депутатом від НУ-НС Анатолієм ГРИЦЕНКОМ, проголосували лише 75 народних депутатів із 407, зареєстрованих в сесійній залі.

Згідно із законопроектом, зарахування учнів до шкіл мало здійснюватися не з 6 років, а з 7, термін навчання для здобуття повної загальної середньої освіти у загальноосвітніх навчальних закладах мав скоротиться з 12 до 10 років.

Регіони: Луганщина готується до повені

Луганська обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій затвердила План дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, обласних управлінь і організацій щодо підготовки до пропуску льодоходу, повені та паводків у 2010 році.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Луганської облдержадміністрації.

План розроблено з метою запобігання виникненню НС, мінімізації можливих збитків та захисту населених пунктів, господарських об’єктів і земель від руйнівної дії паводка й повені.

В управлінні зазначили, що в разі збереження зимового режиму погоди та продовження накопичення снігу, можна очікувати, що за максимальними показниками водопілля у 2010 році буде вищим за норму і супроводжуватиметься масовими затопленнями річкових заплав. Не виключається можливість затоплень територій прирічкових населених пунктів та господарських об’єктів, формування заторів льоду.

Відповідно до плану, зараз Головним управлінням МНС України в Луганській області спільно з фахівцями з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрацій і виконкомів міських рад проводяться перевірки водосховищ та гідротехнічних споруд, що створюють загрозу підтоплень.

Погода: “Катастрофічного” весняного водопілля не буде За попередніми оцінками гідрометцентру, в Україні прогнозується близьке до нормального та в окремих областях вище за норму весняне водопілля, але воно не буде катастрофічним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявили сьогодні на прес-конференції директор Українського гідрометцентру Микола КУЛЬБІДА та начальник відділу гідрологічних прогнозів гідрометцентру Вікторія БОЙКО.

Так, за інформацією В.БОЙКО, згідно з останніми замірами рівнів снігу, запаси води (що очікуються від його танення – УНІАН) продовжують зростати практично на всій території України. Водночас синоптики не очікують нових значних опадів до кінця зими.

“На сьогодні вони (рівні опадів - УНІАН) складають приблизно до 2-х, в окремих районах до 2,5 норми для цієї дати. Це, звичайно, сніг дуже потужний. І навіть якщо буде повільне танення, на яке ми сподіваємось, цей сніг дасть достатньо високе весняне водопілля на більшій частині річок України”, - зазначила В.БОЙКО, додавши, що цього не слід лякатися, бо для України водопілля та затоплення заплав є нормальним явищем.

За її словами, очікується, що негативні наслідки від затоплення будуть переважно у тих районах, де це відбувається майже щороку.

“На сьогодні ми тільки відзначаємо, що складні умови проходження весняного водопілля будуть, перш за все, в басейні річки Прип’ять – це Рівненська, Волинська, частково Житомирська область; басейні річки Сіверський Донець – це Харківська, Луганська, Донецька область, частково на річках Приазов’я – Запорізька, Донецька область. Також складні умови очікуються в басейні річки Інгулець – це Кіровоградська, Дніпропетровська область і нижча за течією Миколаївська область”, - сказала фахівець.

Щодо Дніпровського каскаду, на якому знаходиться 6 великих гідроелектростанцій і який пропускатиме всю ту воду, яка надходитиме не тільки з Прип’яті і території України, але з Білорусі та Росії, В.БОЙКО повідомила, що з метою оцінки можливих масштабів водопілля буде проведено спеціальну міжвідомчу нараду. На ній буде розроблено відповідний режим пропуску води Дніпровським каскадом з одного боку, щоб не завдати шкоди з іншої – максимально задовольнити потреби користувачів води.

У свою чергу, М.КУЛЬБІДА зазначив, що пік паводку настане десь в квітні. Точніше його рівень можна буде оцінити в березні, після всіх снігопадів і обрахування остаточних даних максимальних рівнів води на гідрологічних постах. За його словами, фахівці сподіваються, що весняні процеси в країні будуть відбуватися так само, як в переважній більшості попередніх років.

“Думаю, що немає на сьогодні підстав вживати слово “катастрофічна повінь”, “страшенне водопілля”. Вона буде в межах норми. По певних річкових басейнах і областях вона буде вищою за норму, але ... навіть якщо по всіх річкових басейнах одночасно почнуться весняні процеси, тобто підвищення рівнів і проходження максимумів, навіть тоді не можна говорити про якусь катастрофу”, - запевнив М.КУЛЬБІДА.

Найближчими днями похолодає Цього року весна в Україну прийде із запізненням.

Як передає кореспондент УНІАН такий прогноз озвучив сьогодні на прес-конференції директор Українського гідрометцентру Микола КУЛЬБІДА.

"До кінця місяця ми не очікуємо значних виносів теплого повітря, тому що великий сніговий покрив, на танення якого потрібна певна кількість тепла, і, зрозуміло, що високої температури за таких умов очікувати не слід. Тобто, скоріше за все, якісь весняні процеси можуть розпочатися в третій декаді лютого. Але це буде тільки початок, повільний розвиток, повільне сніготанення. А на більш активний розвиток весняних процесів слід чекати уже в березні”, - сказав М.КУЛЬБІДА.

За його словами, зазвичай в Україні середньодобова температура стабільно не опускається нижче нульової позначки у першій-другій декаді березня.

“Але в цьому році цей процес буде дещо повільнішими, тому ми думаємо, що весна прийде з деяким запізненням, але невеликим запізненням на територію України”, - сказав керівник гідрометцентру.

Крім того, М.КУЛЬБІДА повідомив, що в найближчі два дні морози в Україні дещо посиляться і становитимуть вночі переважно 7-12°, в західних, центральних та північних навіть до 15° морозу, на Півдні та південному сході – близько нуля. Така погода збережеться до 18 лютого, після цього очікується поступове підвищення температури до 0-5 градусів тепла. В Криму очікують навіть до 12-15 градусів. З 21 по 24 синоптики знову прогнозують зниження температури до нуля.

Надзвичайні ситуації: Сполучення між Брюсселем, Парижем і Лондоном досі не відновлено - витягують загиблих

Уламки потягів, що зіштовхнулися у Бельгії, залишатимуться на залізничних коліях ще декілька днів, повідомляє Associated Press. Місцеві ЗМІ також передають, що сполучення між Брюсселем і Парижем сьогодні не відновлять.

Брюссельська прокуратура проводить розслідування причин катастрофи. За попередньою версією, зіткнення сталося через те, що одна з електричок проїхала на червоний сигнал семафора.

Тоді як місцева влада розслідують причини трагедії, рятувальники продовжують витягувати з-під уламків тіла загиблих. За останніми даними, 18 чоловік загинули, понад 120 були госпіталізовані, деякі потерпілі перебувають у критичному стані.

Сполучення між Брюсселем і південно-західними районами Бельгії, Парижем і Лондоном припинене на невизначений термін.

Нагадаємо, у понеділок вранці в Бельгії сталася жахлива залізнична катастрофа. На приміській станції під Брюсселем зіштовхнулися дві зустрічні електрички. Удар був настільки сильним, що вагони, які відірвалися від рейок, пошкодили лінії електропередачі над колією, передає РБК.