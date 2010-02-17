Є три стратегічні причини поразки Тимошенко на виборах

Причинами поразки Юлії Тимошенко на виборах Президента стали недостатня явка її електорату, програшна стратегія виборчої кампанії у першому турі і програна боротьба за владу між турами.

Таку думку висловив директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик, повідомили УНІАН у центрі.

“Якщо у 2004 році команді Віктора Ющенка максимально вдалося активізувати власний електорат на заході і в центрі, то в 2010 році Віктор Янукович багато в чому переміг за рахунок високої явки на сході”, – відзначив експерт.

“Звичайно, – визнав він, – конкурувати з ПР в «їхніх» регіонах з їхнім адмінресурсом просто безглуздо, проте незрозуміло, чому команда Ю.Тимошенко не змогла вчинити аналогічно команді В.Януковича на сході й організувати таке саме централізоване підвезення виборця на заході”. Навіть більше, на думку В.Кулика, виборча кампанія Ю.Тимошенко у Центральній Україні в другому турі фактично відсутня, а виборців навіть не запрошували на виборчі дільниці.

Експерт вважає, що багато в чому результат виборів був запрограмований також підсумками першого туру. На його думку, розрив у 10% негативно позначився на багатьох виборцях: деякі з них просто не пішли на вибори, розуміючи, що такий великий розрив подолати нереально, деякі – за інерцією проголосували за В.Януковича як за потенційного лідера.

“Причиною такого великого розриву стала, очевидно, надмірна кількість кандидатів, що представляли постпомаранчевий табір і розраховували на голоси В.Ющенка 2004 року, – Сергій Тігіпко, Арсеній Яценюк, Віктор Ющенко, Анатолій Гриценко, частково Володимир Литвин, Олег Тягнибок, Олександр Мороз, Юрій Костенко, – відзначив В.Кулик. – Надлишок пропозицій розмив електорат Ю.Тимошенко. При цьому жоден з кандидатів, що програли перший тур виборів, не підтримав Ю.Тимошенко у другому. Що свідчить про слабкість у проведенні переговорних процесів як до першого туру, так і між турами».

І, нарешті, за словами політолога, у період між першим і другим турами виборів команда Ю.Тимошенко програла боротьбу за «стратегічні владні позиції» – зняття міністра внутрішніх справ, регіональні адміністрації Президента, переписаний закон про вибори під В.Януковича, війна за суди. Водночас, окрім комісії щодо «Межигір’я», команда Ю.Тимошенко не висунула жодної стратегічної ініціативи.

«Очевидним результатом виборів є не стільки впевнена перемога В.Януковича, скільки недобір голосів Ю.Тимошенко як за рахунок об`єктивних, так і позитивних обставин. Можна стверджувати, що прихильників як Ю.Тимошенко, так і В.Януковича в країні приблизно 50% на 50%, просто прихильники В.Януковича були більш мотивовані прийти на виборчі дільниці», – резюмував експерт.