Тимошенко просить до ВАСУ заборонити інавгурацію Януковича
12:57, 17 лютого 2010Різне
0
До розгляду її скарги по суті
Прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко звернулася з клопотанням до Вищого адміністративного суду України з проханням заборонити проведення інавгурації Віктора Януковича як Президента до розгляду її скарги по виборах по суті.
Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомили у виборчому штабі БЮТ.
Дане клопотання Ю.Тимошенко має бути розглянуте до початку розгляду скарги щодо результатів виборів, зокрема, сьогодні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter