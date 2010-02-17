Тимошенко просить до ВАСУ заборонити інавгурацію Януковича

Прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко звернулася з клопотанням до Вищого адміністративного суду України з проханням заборонити проведення інавгурації Віктора Януковича як Президента до розгляду її скарги по виборах по суті.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомили у виборчому штабі БЮТ.

Дане клопотання Ю.Тимошенко має бути розглянуте до початку розгляду скарги щодо результатів виборів, зокрема, сьогодні.