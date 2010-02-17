Шанси Тимошенко виграти суд мінімальні

Експерти вважають мінімальними шанси кандидата у президенти, прем’єр-міністра Юлії Тимошенко виграти суд щодо скасування результатів виборів Президента України та призначення повторного голосування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося під час прес-конференції у Києві за участю провідних українських політичних експертів.

На думку директора Центру політичних досліджень «Софія» Андрія Єрмолаєва, якщо юристи Ю.Тимошенко мають у своєму розпорядженні лише ту доказову базу, про яку вони заявляють, то безперечна перевага у рамках судового процесу буде на боці визнаного Центральною виборчою комісією переможцем виборів Віктора Януковича.

Як зауважив експерт, наприклад, одним із аргументів Ю.Тимошенко є питання Державного реєстру виборців і списків виборців, які складаються на його основі.

«Питання реєстру – це питання не штабу В.Януковича, а проблема і відповідальність влади. На момент голосування ці списки були легітимними», – підкреслив А.Єрмолаєв.

На його думку, в українській політиці більше психології, ніж права. У зв’язку з цим, коментуючи оперативне призначення Верховною Радою дати інавгурації новообраного Президента, політолог зауважив, що це, однак, не означає, що В.Янукович уже отримав повноваження глави держави.

«Це психологічна війна. Одні призначають дату інавгурації, інші несуть коробки із доказами в суд», – охарактеризував експерт нинішню політичну ситуацію у державі.

У свою чергу, політичний технолог Анатолій Луценко, грунтуючись на власній поінформованості, сказав, що позиція Ю.Тимошенко в актуальному судовому процесі щодо результатів виборів залишається слабкою.

За словами директора Київського центру політичних досліджень і соціології Михайла Погребінського, незважаючи на недосконалість і слабкість української правової системи, легітимність результатів виборів визнало саме українське суспільство.

«Іншого лідера, який буде сьогодні стояти проти влади, окрім Ю.Тимошенко, в Україні немає. Вибори відбулися. Дякуємо. Всі вільні», – зауважив експерт.