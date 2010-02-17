МНС: паводок буде на середньому рівні і вище

Міністерство з питань надзвичайних ситуацій, спираючись на дані Гідрометеоцентру, прогнозує, що цього року паводок буде на середньому рівні і вищому за середній.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції міністр МНС Володимир Шандра.

«За нашими даними, за даними Гідрометеоцентру, паводок буде середній за останні роки або вищий за середній», – сказав міністр, зазначивши при цьому, що цей рівень залежатиме від опадів, а також від температурного режиму, який впливатиме на швидкість танення снігу.

Водночас міністр зауважив, що на території України рівень снігових опадів сьогодні у 2-3 рази перевищує норму. Проте при входженні в зиму максимальний рівень промерзання грунту становив лише 50 см, отже, грунт може впоратися з рясним обсягом вологи.

Коментуючи превентивні протипаводкові заходи, які будуть проводитися на рівні МНС, міністр зауважив, що на сьогодні у всіх областях України перед піротехнічними загонами регіональних управлінь МНС поставлене завдання оперативного реагування на можливі затори при весняному льодоході на Дніпрі.

Крім того, В.Шандра повідомив, що на сьогоднішньому засіданні Кабміну Мінтрансзв’язку було дане доручення забезпечити роботу криголамних барж для розбивання льоду у водних басейнах Дніпровського каскаду.

Також міністр повідомив, що у даний час ГЕС ВАТ «Укргідроенерго» максимально спрацьовує запаси водосховищ Дніпровського каскаду для забезпечення можливості прийому великих об`ємів води.

«У даний час запаси там (можливість прийняття додаткових об`ємів води водосховищами – УНІАН) 8 куб. км., а на 1 березня буде 9 куб. км. А в цілому, ми думаємо, до повені у нас буде до 12-13 куб. км», – сказав міністр, зазначивши при цьому, що за підсумками останнього прогнозу Гідрометеоцентру, 22 лютого рівень спрацьовування запасу води у водосховищах може бути збільшений», – сказав В.Шандра.