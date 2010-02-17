Засідання ВАСУ за позовом Тимошенко відбудеться 19 лютого

Щодо скасування протоколу ЦВК

Засідання Вищого адміністративного суду України за позовом Юлії ТИМОШЕНКО щодо скасування протоколу Центральної виборчої комісії з результатами другого туру виборів Президента відбудеться у п’ятницю, 19 лютого. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам член ЦВК Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ. За його словами, засідання розпочнеться об 11.00.

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