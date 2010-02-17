Україна почала антидемпінгове розслідування щодо феросплавів

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі розпочала спеціальне розслідування щодо імпорту до України феросплавів незалежно від країни їх походження.

Про це йдеться у повідомленні комісії, оприлюдненому в газеті «Урядовий кур`єр» від 17 лютого п.р.

Згідно з повідомленням, рішення про порушення розслідування було ухвалене на підставі заяви Української асоціації виробників феросплавів (УкрФА), ВАТ «Нікопольський завод феросплавів», ВАТ «Стахановський завод феросплавів» і ВАТ «Запорізький феросплавний завод».

У заяві УкрФА і феросплавних заводів, зокрема, наголошується, що за період з III кварталу 2008 року до III кварталу 2009 року на фоні скорочення споживання в Україні феромарганцю і феросилікомарганцю на 59% їх імпорт до України збільшився на 219%.

Як уточнюється в повідомленні комісії, об`єктом розслідування став феромарганець з масовою часткою вуглецю понад 2% (окрім феромарганцю у гранулах розміром не більше 5 мм і з масовою часткою марганцю понад 65%) і феросилікомарганець.