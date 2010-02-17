Головне на 17 лютого

Промисловість

В Україні зростання промислового виробництва у січні п.р. проти січня 2009 р. становило 11,8%.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України (зазначається, що надалі можливе уточнення оприлюднених даних).

За даними Держкомстату, у січні у порівнянні з груднем спад промвиробництва становив 12,5%.

Згідно з повідомленням, зростання обсягів промвиробництва у січні п.р. проти січня 2009 р. за галузями становило: у видобувній промисловості – 6,5% (у січні 2010 р. до грудня 2009 р. – спад 5,7%), зокрема, у видобуванні корисних копалин, окрім паливно-енергетичних, – зростання 33,7% (спад 6,7%), у видобутку паливно-енергетичних корисних копалин – спад 6,6% (спад 4,9%).

В обробній промисловості зростання обсягів виробництва у січні у порівнянні з січнем-2009 становило 13,2% (спад 18,5%), зокрема, у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів зафіксовано спад на рівні 2% (спад 25,3%).

У легкій промисловості зафіксовано зростання обсягів виробництва на рівні 4,7% (спад 25,2%), зокрема, у текстильній промисловості і виробництві одягу, хутра і виробів з нього – 7% (спад 25,1%), у виробництві шкіри, виробів з неї – спад 3,1% (спад 25,6%).

В обробці деревини і виробництві виробів з неї, окрім меблів, спад виробництва у січні проти січня-2009 становив 1,6% (спад 36,6%), у целюлозно-паперовій промисловості, видавничій справі – спад 1,1% (спад 28,1%), у виробництві коксу і продуктів нафтопереробки зафіксовано зростання – 0,9% (спад 9,7%).

У хімічній і нафтохімічній промисловості зафіксоване зростання обсягів виробництва на 29,5% (спад 20,4%), зокрема, у хімічному виробництві – 31% (спад 16%), у виробництві гумових і пластмасових виробів – 22,9% (спад 35,7%), у виробництві інших неметалічних мінеральних виробів (будматеріалів, скловиробів) – спад 11,1% (спад 36,7%).

У металургії і виробництві готових металевих виробів у січні порівняно з січнем 2009 року зростання виробництва становило 26,6% (спад 5,4%); у машинобудуванні зафіксоване зростання на рівні 22,3% (спад 22,6%), зокрема, у виробництві машин і устаткування – 18,1% (спад 17,7%), у виробництві електричного, електронного і оптичного обладнання – 8,8% (спад 33,9%), у виробництві транспортного устаткування – 35,3% (спад 19,4%).

У виробництві і розподілі електроенергії, газу і води зафіксовано зростання на рівні 13,5% (зростання 3,5%).

Позитивні результати січня із промвиробництва ще раз підтвердили висновок, що вітчизняний промисловий комплекс поступово виходить із кризи.

Про це йдеться в прес-релізі Міністерства економіки України, переданому УНІАН.

Зокрема, третій місяць поспіль відбувається зростання обсягів виробництва в розрахунку місяць до відповідного місяця попереднього року. В листопаді 2009 року зростання становило 8,6%, у грудні – 7,4%. У січні до січня 2009 року було зафіксовано збільшення обсягів промислового виробництва на 11,8%, що значно вище показників 2000-2008 рр., коли в середньому приріст обсягів виробництва був на рівні 10,2% (з урахуванням 2009 року – 5,8%).

Збільшення обсягів виробництва відбулося в усіх основних галузях промисловості: видобувній (+6,5%), переробній (+13,2%), виробництві електроенергії, газу та води (+13,5%).

Крім того, в машинобудуванні в січні вітчизняні виробники наростили виробництво вагонів у 2 рази, причепів і напівпричепів – у 1,5 раза, автомобілів вантажних – на 39,4%, автобусів на – 8,2% тощо.

Як зазначають у міністерстві, хоча в січні до грудня мало місце сезонне скорочення обсягів промислового виробництва на 12,5%, загалом даний показник відповідає середньорічному сезонному скороченню.

Міністерство фінансів України прогнозує зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) у 2010 році на рівні 2-3%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив виконувач обов`язків міністра фінансів Ігор Уманський сьогодні журналістам у Кабінеті Міністрів.

«Я думаю, що це буде 2-3% зростання реального ВВП до рівня 2009 року», - сказав І.Уманський.

Водночас, за його словами, прогноз соціально-економічного розвитку країни у 2010 році ще не розглядався на засіданні уряду в колегіальному режимі.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі розпочала спеціальне розслідування щодо імпорту до України феросплавів незалежно від країни їх походження.

Про це йдеться у повідомленні комісії, оприлюдненому в газеті «Урядовий кур`єр» від 17 лютого п.р.

Згідно з повідомленням, рішення про порушення розслідування було ухвалене на підставі заяви Української асоціації виробників феросплавів (УкрФА), ВАТ «Нікопольський завод феросплавів», ВАТ «Стахановський завод феросплавів» і ВАТ «Запорізький феросплавний завод».

У заяві УкрФА і феросплавних заводів, зокрема, наголошується, що за період з III кварталу 2008 року до III кварталу 2009 року на фоні скорочення споживання в Україні феромарганцю і феросилікомарганцю на 59% їх імпорт до України збільшився на 219%.

Як уточнюється в повідомленні комісії, об`єктом розслідування став феромарганець з масовою часткою вуглецю понад 2% (окрім феромарганцю у гранулах розміром не більше 5 мм і з масовою часткою марганцю понад 65%) і феросилікомарганець.

Фінанси

Сальдовані збитки банківської системи України у 2009 році становили 31,492 млрд. грн. проти 7,3 млрд. грн. прибутку у 2008 році.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

За даними НБУ, з 179 діючих банків 53 кредитно-фінансові установи одержали сумарний прибуток 3,141 млрд. грн., а 126 банків одержали сумарні збитки у розмірі 34,633 млрд. грн.

У 2009 році обсяг іноземних інвестицій в економіку України становив 5 млрд. 634,6 млн. дол. прямих інвестицій, що відповідає 51,6% надходжень 2008 року.

Про це повідомляється на сайті Державного комітету статистики України.

Згідно з повідомленням, приріст загального обсягу іноземного капіталу в економіці країни, з урахуванням його переоцінки, втрат і курсової різниці, за підсумками 2009 року становив 4 млрд. 410,4 млн. дол., що відповідає 72,6% рівня 2008 року.

За даними Держкомстату, приріст іноземного капіталу у звітному періоді спостерігався на підприємствах, які здійснюють фінансову діяльність, – на 1 млрд. 813,7 млн. дол., операції з нерухомістю, орендою, інжиніринг і надання послуг підприємцям – на 451,2 млн. дол., торгівлю, ремонт автомобілів, побутових виробів, предметів особистого споживання – на 537,6 млн. дол., а також на підприємствах промисловості – на 969,3 млн. дол., зокрема переробної – на 885,1 млн. дол. Серед галузей переробної промисловості найбільше зросли обсяги прямих іноземних інвестицій у хімічну і нафтохімічну промисловість – на 255,7 млн. дол. і у виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 151,3 млн. дол.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України на 1 січня 2010 року становив 40 млрд. 026,8 млн. дол., що на 12,4% більше обсягів інвестицій на початок 2009 року і у розрахунку на одну людину становить 872,6 дол.

Сума кредитів і позик, одержаних підприємствами України від прямих інвесторів, на 1 січня 2010 року становила 6 млрд. 615,2 млн. дол. Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, враховуючи позиковий капітал, на 1 січня 2010 року становив 46 млрд. 642 млн. дол.

У 2009 році з України в економіки інших країн світу спрямовано 69,8 млн. дол. прямих інвестицій. Інвестування здійснювалося переважно у вигляді грошових внесків. Інвестиції з України здійснені у 51 країну світу, основна їх частка – на Кіпр (92,9%).

Обсяг прямих інвестицій з України в економіки країн світу, з урахуванням їх переоцінки, втрат і курсової різниці, на 1 січня 2010 року становив 6 млрд. 223,3 млн. дол.

Сума кредитів і позик, наданих українськими підприємствами, на 1 січня 2010 року становила 123,4 млн. дол. Загальний обсяг прямих інвестицій в економіки інших країн світу, враховуючи позиковий капітал, становив 6 млрд. 346,7 млн. дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 8,0130/8,0310, на 12:00 ціни концентрувалися у діапазоні 8,0130/8,0180. На час закриття торгів цінові рівні впали - 8,0050/8,0125 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», о 14:00 Нацбанк вийшов на ринок з продажем на аукціоні для фізосіб з валютною парою USD/UAH з ціною відсікання 8,0100.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2674/0,2681, на 12:00 звузився спред - 0,2675/0,2681. На час закриття ціни знизилися - 0,2668/0,2671.

У Росії курс долар-рубель впав, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 29,9850 (-0,1451).

На міжнародному валютному ринку ціни валютної пари євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3715/1,3780.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 11,0380/11,0650, на 12:00 ціни пішли вниз - 11,0330/11,0475. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли мінімуму - 10,9920/11,0040.

(УНІАН)