Курс НБУ на 18.02.10

20:29, 17 лютого 2010
Різне
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Офіційний курс НБУ на 18.02.10100 USD - 800.2400 (17 лютого - 800.2400)100 EUR - 1098.4094 (17 лютого - 1092.2476)10 RUR - 2.6696 (17 лютого - 2.6571)Облікові курси банківських металів на 18.02.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-89486.84 (17 лютого-89246.77)961 XAG 10 Срібло-1297.19 (17 лютого-1265.98)962XPT10Платина-123877.15(17 лютого-122436.72)964 XPD 10 Паладій-35050.51 (17 лютого-34490.34)

Офіційний курс НБУ на 18.02.10

100 USD - 800.2400 (17 лютого - 800.2400)

100 EUR - 1098.4094 (17 лютого - 1092.2476)

10 RUR - 2.6696 (17 лютого - 2.6571)

Облікові курси банківських металів на 18.02.10 за 10 тройських унцій (грн.)

959 XAU 10 Золото-89486.84 (17 лютого-89246.77)

961 XAG 10 Срібло-1297.19 (17 лютого-1265.98)

962XPT10Платина-123877.15(17 лютого-122436.72)

964 XPD 10 Паладій-35050.51 (17 лютого-34490.34)

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