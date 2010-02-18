Анонс на 18 лютого

Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

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Відбудеться засідання НКРЕ.

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Конституційний Суд України почне у формі усного слухання розгляд справи за конституційним поданням 50 народних депутатів України про відповідність Конституції України (конституційності) Закону «О встановленні прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати», 50 народних депутатів про відповідність Конституції (конституційності) Закону «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік», частини другої статті 54, частини першої статті 55 Закону «Про Державний бюджет України на 2009 рік» і доповнень № 3 № 7 до нього і 52 народних депутатів України об відповідності Конституції України (конституційності) статей 46, 54, частин першої, другої, третьої статті 55 Закону «Про Державний бюджет України на 2009 рік».

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Віталій Кличко і депутати Блоку Клтчко в Київраді відвідають Бортницьку станцію аерації з метою визначення її стану і якості роботи по очищенню каналізаційних стічних вод Києва.

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Прес-конференція на тему: "Війни забудовників у Києві. Чи спроможна держава захистити інтереси міської громади?". Учасники: Вячеслав Негода, заступник міністра регіонального розвитку і будівництва України; Василь Мухін, начальник Державної архітектурно-будівельної інспекції; Олег Бушовський, начальник Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в м. Києві та ін.

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Державна податкова адміністрація України проведе «гарячу телефонну лінію» з питань плати за землю і місцевих податків і зборів на тему: «Правильність визначення податкових зобов`язань». У роботі візьме участь начальник відділу адміністрування платежів при землекористуванні і місцевих податках і зборах Департаменту адміністрування податку на прибуток та інших податків і зборів (обов`язкових платежів) Катерина Грівнак.

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Круглий стіл на тему: "Аграрний сектор економіки України: особливості роботи в умовах фінансової кризи". Організатори: Юридичний клуб, газета "Агропрофі", журнал "Український юрист", ТРК "Київ", ІА ЛІГАБізнесІнформ.

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Круглий стіл у форматі відеомосту Київ-Москва на тему: «Як уряд і президент збираються повертати борги України?». Учасники в Києві: Юрій Полунєєв, депутат ВРУ (БЮТ); Ірина Акімова, депутат ВРУ(ПР); Володимир Корнілов, директор українського філіалу інституту країн СНД; Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера; Костянтин Бородін, керівник Центру енергетичних досліджень; Максим Бланк, керівник інвестиційної компанії Astrum Investment Management; Андрій Блінов, головний редактор журналу «Експерт-Україна». Учасники в Москві: Павло Нефьодов, ген.директор фінансово-банківської ради СНД; Сергій Глаз‘єв, економіст, академік Російської Академії наук.

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Прес-конференція, присвячена реалізації проекту ЄС «Гармонізація офіційної статистики України із стандартами Європейського Союзу», який фінансується за програмою Європейської комісії "Твіннінг". Організатори - Державний комітет статистики України спільно з Національним інститутом статистики Данії.

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