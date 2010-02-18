На інавгурацію Януковича приїде високий посадовець з Брюсселя

Європейський Союз на інавгурації Віктора ЯНУКОВИЧА представлятиме високий посадовець з Брюсселю.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомило джерело, близьке до керівництва ЄС.

“Це буде людина належного рівня з Брюсселя”, - сказав співрозмовник агентства.

Він, зокрема, не виключив, що на інавгурацію прибуде глава європейської дипломатії Кетрін ЕШТОН.

Разом з тим, за словами посадовця, остаточно рівень представництва та прізвище представника будуть узгоджені найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого Верховна Рада ухвалила постанову про проведення 25 лютого інавгурації новообраного Президента.

Того ж дня кандидат на пост Президента Юлія ТИМОШЕНКО оскаржила у Вищому адміністративному суді України рішення Центральної виборчої комісії, яким Віктора ЯНУКОВИЧА визнано переможцем президентських виборів.

Сьогодні, 17 лютого, ВАСУ призупинив дію рішення ЦВК про встановлення результатів виборів та обрання В.ЯНУКОВИЧА Президентом України.

БЮТ вже зареєстрував у ВР проект постанови про скасування рішення щодо дати інавгурації.