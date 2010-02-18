У сесійній залі ВР з сьогоднішнього дня немає партійної символіки
10:35, 18 лютого 2010Різне
0
Відповідно до нового Регламенту
З сьогоднішнього дня у сесійній залі Верховної Ради немає жодної символіки на робочих місцях народних депутатів, яка б свідчила про їх політичну приналежність.
Як передає кореспондент УНІАН, на депутатських місцях відсутні прапорці з логотипом тієї чи іншої політичної сили.
Залу було очищено від партійної символіки за вчорашнім проханням голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА, який зазначив, що згідно з Регламентом ВР, у сесійній залі заборонено розміщувати партійну символіку.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter