У сесійній залі ВР з сьогоднішнього дня немає партійної символіки

З сьогоднішнього дня у сесійній залі Верховної Ради немає жодної символіки на робочих місцях народних депутатів, яка б свідчила про їх політичну приналежність.

Як передає кореспондент УНІАН, на депутатських місцях відсутні прапорці з логотипом тієї чи іншої політичної сили.

Залу було очищено від партійної символіки за вчорашнім проханням голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА, який зазначив, що згідно з Регламентом ВР, у сесійній залі заборонено розміщувати партійну символіку.