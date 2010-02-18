У Польщі нерухомість продають на 30% дешевше від заявлених цін

Нерухомість у Польщі, незважаючи на значне падіння цін за останні два роки, залишається дуже дорогою для більшості поляків, що стимулює продавців знижувати ціни ще на 20-30% від заявлених.

Як передає кореспондент УНІАН, це визнають посередники на ринку, які, втім, повідомляють різні дані про знижки.

Головний акціонер компанії AD. Dragowski, що спеціалізується на продажу столичної нерухомості, Лех Драговський сказав в ефірі TVN CNBC Biznes, що багато продавців оцінюють свої квадратні метри набагато вище, ніж вони насправді коштують, і не йдуть на поступки.

«Є дуже багато дорогих пропозицій, але вони не знаходять покупців. Більше того, ніхто навіть не хоче дивитися на такі квартири», – сказав він.

За оцінками Л.Драговського, різниця між заявленою ціною і ціною продажу нерухомості на даний момент становить близько 30%.

Агентство Home Broker оцінює максимальну різницю між заявленими і реальними цінами в усій Польщі у 20%, а у Варшаві – в 14%. В інших регіонах країни покупець може виторгувати приблизно 5-6% від заявленої ціни.

За даними звіту Gfk Polonia i Nowy Adres, минулого року 20% поляків, які бажали придбати квартиру, відмовилися від цієї ідеї. При цьому 40% із них назвали причиною свого рішення дуже дороге житло, а понад 20% – дорогий кредит (ставка іпотечного кредиту в національній валюті у Польщі становить від 5,5 до 8% – УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2009 року нерухомість у Польщі після декількох місяців стабілізації, що настала після двох років сповзання цін, продовжила дешевшати.

Довідка УНІАН. Польська нерухомість, ціни на яку стрімко росли завдяки масовому іпотечному кредитуванню до 2007 року, вже подешевшала до пікових значень від 10% до 30%.

За даними посередників ринку нерухомості, середня заявлена ціна квадратного метра у Варшаві становить близько 3 тис. дол., у Кракові – 2,5 тис. дол., у Познані і Вроцлаві – близько 2 тис. дол., у Лодзі – 1,5 тис. дол. (за курсом 2,9 зл./дол).