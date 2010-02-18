Дії щодо інавгурацію Януковича - спроба узурпації влади

Керівник Центрального виборчого штабу кандидата на пост Президента Юлії ТИМОШЕНКО Олександр ТУРЧИНОВ заявляє, що будь-які дії, направлені на інавгурацію Віктора ЯНУКОВИЧА, будуть розцінені як спроба узурпації державної влади.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ.

"Заява Партії регіонів про те, що їм начебто дозволено провести інавгурацію Віктора ЯНУКОВИЧА 25 лютого є такою, що не відповідає дійсності", - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Керівник виборчого штабу нагадав, що Вищий адміністративний суд України після отримання позовної заяви Ю.ТИМОШЕНКО призупинив дію протоколу Центральної виборчої комісії про встановлення офіційних результатів виборів. "Це свідчить про те, що на цю хвилину легітимного протоколу про підбиття підсумків щодо перемоги Віктора ЯНУКОВИЧА немає, і не можна оголошувати Президентом України людину, відносно якої нема відповідного рішення ЦВК", - пояснив він.

"Кожна мисляча людина розуміє, що з таким же успіхом до інавгурації можна привести будь-яку особу, тому що немає документа, який встановлює підсумки голосування", - додав О.ТУРЧИНОВ.

Керівник виборчого штабу Ю.ТИМОШЕНКО закликав дочекатися остаточного рішення Вищого адміністративного суду, а потім здійснювати відповідні рішенню суду дії.

О.ТУРЧИНОВ розраховує, що Партія регіонів "зможе опанувати свій страх і не буде заважати проведенню суду, як це сталося кілька днів тому під час передачі Юлією ТИМОШЕНКО позовної заяви".

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого Верховна Рада прийняла постанову про проведення 25 лютого інавгурації новообраного Президента.

Того ж дня кандидат на посаду Президента Юлія ТИМОШЕНКО оскаржила у Вищому адміністративному суді України рішення Центральної виборчої комісії, яким Віктора ЯНУКОВИЧА визнано переможцем президентських виборів.

17 лютого ВАСУ призупинив дію рішення ЦВК про встановлення результатів виборів та обрання В.ЯНУКОВИЧА Президентом України.

БЮТ уже зареєстрував у ВР проект постанови про скасування рішення щодо дати інавгурації.

Між тим у Партії регіонів впевнені, що інавгурація новообраного Президента В.ЯНУКОВИЧА, призначена на 25 лютого, відбудеться в заплановані терміни.

Як зазначив, зокрема, заступник голови партії, народний депутат Микола АЗАРОВ, «тимчасове призупинення дії протоколу ЦВК, що оголошує В.ЯНУКОВИЧА переможцем президентських виборів, – нормальна процесуальна практика на час розгляду судом скарги ТИМОШЕНКО».

«Рішення ЦВК буде скасовано лише в тому випадку, якщо суд ухвалить рішення на підтримку позиції ТИМОШЕНКО. Ми впевнені, що суд не задовольнить скаргу ТИМОШЕНКО», - заявив М.АЗАРОВ.