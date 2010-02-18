Ющенко створив і очолив наглядову раду музею “Мистецький арсенал”

Президент України Віктор ЮЩЕНКО створив і очолив наглядову раду Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал».

Про це йдеться в Указі Президента на його офіційному сайті.

Цим Указом В.ЮЩЕНКО затвердив персональний склад наглядової ради «Мистецького арсеналу». Крім нього до її складу увійшли керівник Державного управління справами Ігор ТАРАСЮК, який став заступником голови наглядової ради, глава Секретаріату Президента Віра УЛЬЯНЧЕНКО, міністр культури і туризму Василь ВОВКУН та низка інших діячів.