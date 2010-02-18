Посол: США розвиватимуть відносини з Україною

США будуть розвивати відносини з Україною і за президентства Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав посол США в Україні Джон ТЕФФТ, відповідаючи на запитання журналістів після церемонії відкриття оновленої Американської бібліотеки у Києво-Могилянській академії.

«США будуть і надалі розвивати відносини з Україною, оскільки є стратегічним і надійним партнером України», - сказав він.

Посол відзначив, що, крім співпраці на міжурядовому рівні, також важливим є спілкування народу з народом. «І якраз те, що відбувається сьогодні, а саме: відкриття оновленої американської бібліотеки – це приклад того, що прості люди можуть користуватися плодами цього партнерства, приходити і знайомитися з інформаційними ресурсами США», - сказав Дж.ТЕФФТ.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо судової тяганини з визнанням результатів президентських виборів в Україні, посол сказав: «Ми висловили свою точку зору, але є верховенство права, є певні процедури, прем’єр-міністр ТИМОШЕНКО має право звернутися до суду, і це, очевидно, відбувається».