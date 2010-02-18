Реконструкцію «Олімпійського» фінансують вчасно - Васюник

Реконструкція НСК «Олімпійський» фінансується вчасно й відповідно до необхідності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив віце-прем`єр-міністр України Іван ВАСЮНИК у ході огляду реконструкції спорткомплексу.

За його словами, на січень-березень ц.р. заплановано фінансування реконструкції спорткомплексу в розмірі 250 млн. грн., уже надійшло замовнику близько 150 млн. грн., а завтра очікується надходження наступної черги фінансування.

«Таким чином, до кінця лютого питання фінансування на три місяці буде закрито», - сказав він.

І.ВАСЮНИК додав, що вчорашнім рішенням уряду було дано доручення виконати постанову №73 від 28 січня 2010 року, якою передбачалося виділення коштів на будівництво і реконструкцію об`єктів до Євро-2012, зокрема, 250 млн. грн. – на реконструкцію НСК «Олімпійський», 36,6 млн. грн. - на реконструкцію стадіону комунального підприємства «Обласний спортивний комплекс «Металіст», 90 млн. грн. - на розвиток аеропорту «Донецьк», 43 млн. 580 тис. грн. - на розвиток міжнародного аеропорту «Бориспіль», 21 млн. грн. - на розвиток міжнародного аеропорту «Львів».

Як повідомляв УНІАН, раніше Міністерство з питань сім`ї, молоді та спорту закликало Кабінет міністрів України своєчасно й ритмічно фінансувати реконструкцію НСК «Олімпійський» у 2010 році.

«Я хотів би звернутися до уряду щодо своєчасного й ритмічного фінансування в 2010 році реконструкції НСК «Олімпійський». Необхідно сьогодні завершити оплату виконаних робіт у 2009 році, а також у 2010 році провести авансування виконання робіт по навісу, залишок за постановою Кабінету міністрів – 200 млн. грн. А також у першому кварталі профінансувати «Київміськбуд» для виконання будівельно-монтажних робіт. Є рішення уряду, його необхідно виконати», – підкреслював заступник міністра у справах сім`ї, молоді та спорту Сергій ДРАЧ.