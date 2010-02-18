ФДМ відновив конкурс з продажу київського ЦУМу

Фонд державного майна України (ФДМ) 16 лютого ц.р. ухвалив рішення про відновлення приватизаційного конкурсу з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 39,647% державного пакету акцій ВАТ "Київський центральний універмаг" (ЦУМ).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ФДМ.

У прес-службі уточнили, що наказ Фонду держмайна про відновлення приватизації ЦУМа ще не опублікований.

За інформацією ФДМ, 5 лютого ц.р. Фонд держмайна припинив приватизацію ЦУМа на підставі визначення Господарського суду Київської області. 12 лютого суд відмінив своє визначення.

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна 16 грудня 2009 року оголосив приватизаційний конкурс з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 39,647% держпакету акцій ВАТ "Київський центральний універмаг" (ЦУМ).

Стартова ціна держпакету, який виставляється на продаж, складає 25 млн. 618 тис. грн.

Покупець зобов`язаний протягом року перерахувати на рахунок ЦУМа інвестиції на загальну суму не менше 10 млн. грн., не допускати протягом 5 років продажу всього або значної частини майна універмагу, не звільняти співробітників універмагу протягом півроку з моменту придбання та ін.

Конкурс має відбутися через 50 днів після оголошення.

Довідка УНІАН. ВАТ «Київський центральний універмаг» створено в 1996 році, спеціалізується на роздрібній торгівлі.

39,647% акцій компанії належать Фонду держмайна України.

Правом власності на будівлю ЦУМа (вул. Хрещатик) площею 21,7 тис. кв. м володіє створене на його базі ЗАТ.