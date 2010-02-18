Джерело: Медведєв планує приїхати на інавгурацію Януковича

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ планує приїхати на інавгурацію новообраного Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.

«Дмитро Анатолійович МЕДВЕДЄВ виявляє бажання приїхати на інавгурацію Віктора ЯНУКОВИЧА до Києва», - сказав співрозмовник агентства.

Він підкреслив, що візит готується, але у російської сторони залишаються великі побоювання, що сторона, яка програла на виборах Президента України спробує в парламенті зірвати саму церемонію інавгурації.

«Якщо буде загроза, що церемонія інавгурації буде зірвана, візит може не відбутися», - сказав він.

Співрозмовник агентства також повідомив, що попередньо по дипломатичних каналах обговорюється можливість організації візиту В.ЯНУКОВИЧА як Президента України до РФ.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого Верховна Рада прийняла постанову про проведення 25 лютого інавгурації новообраного Президента.

Того ж дня кандидат на пост Президента Юлія ТИМОШЕНКО оскаржила у Вищому адміністративному суді України рішення Центральної виборчої комісії, яким В.ЯНУКОВИЧ визнаний переможцем президентських виборів.

17 лютого ВАСУ призупинив дію рішення ЦВК про встановлення результатів виборів і обрання В.ЯНУКОВИЧА Президентом України.

БЮТ вже зареєстрував у ВР проект постанови про скасування рішення щодо дати інавгурації.

Сьогодні, 18 лютого, посол України в Росії Костянтин ГРИЩЕНКО обговорив із статс-секретарем – заступником міністра закордонних справ Росії Георгієм КАРАСІНИМ графік майбутніх політичних контактів між Росією та Україною.