Головне на 18 лютого

Фінанси

Національний банк України відзначає збільшення рівня доларизації економіки країни в 2009 році на 1% - з 30,62% до 31,68%.

Про це йдеться в Монетарному огляді, оприлюдненому на сайті Нацбанку.

За даними НБУ, загальний обсяг депозитів у 2009 році знизився на 8,4% - до 327,7 млрд. грн. В основному зменшувалися депозити в національній валюті, обсяг яких знизився на 13,3% - до 173,6 млрд. грн., тоді як кошти в іноземній валюті зменшилися лише на 2,1% - до 154,2 млрд. грн.

«Обумовлені значними девальваційними очікуваннями, вказані особливості динаміки валютної структури депозитів стали причиною зростання рівня доларизації економіки впродовж 2009 року з 30,62% на початок року до 31,68% на кінець», - наголошується в звіті.

Нацбанк констатує, що впродовж 2009 року офіційний курс гривні знизився щодо долара США на 3,7% (у 2008 році - на 52,5%), щодо євро і російського рубля - на 5,5% і 0,7% відповідно.

У 2009 році негативне сальдо валютних інтервенцій Національного банку України збільшилося до 10,4 млрд. дол. порівняно з 3,9 млрд. дол. у 2008 році.

У 2009 році міжнародні резерви НБУ скоротилися на 5,038 млрд. дол. (у еквіваленті), або на 16%, - до 26,505 млрд. дол.

Крім того, НБУ зазначає, що минулого року випущені й передані Нацбанку облігації внутрішньої державної позики в результаті реструктуризації залишку заборгованості Кабінету міністрів України перед Національним банком за кредитами, отриманими в іноземній валюті для фінансування дефіциту Державного бюджету України в 1994-1996 роках, на загальну суму 7,99 млрд. грн. із середньозваженою прибутковістю 9,83% річних.

Негативний фінансовий результат у системі банків України за підсумками січня 2010 року становить 507 млн. 686 тис. грн.

Про це повідомляється на офіційному сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, доходи банків у порівнянні з січнем 2009 року зменшилися на 13,9% і становлять 11,1 млрд. грн. Витрати банків за звітний період скоротилися на 11,6% – до 11,6 млрд. грн.

У ПАТ «Західінкомбанк» з 15 лютого припинена робота тимчасової адміністрації.

Про це йдеться в постанові правління Національного банку України від 12 лютого №64, опублікованому в газеті «Голос України» №29 за 18 лютого.

Згідно з оголошенням, відновлені повноваження загальних зборів, наглядової ради і правління банку.

Нагадаємо, 13 лютого 2009 р. Національний банк України ввів тимчасову адміністрацію в ТОВ КБ «Західінкомбанк» (Луцьк) терміном на один рік.

Національний банк України (НБУ) знизив граничний рівень ставок за своїми депозитними сертифікатами.

Так, у повідомленні про проведення сьогоднішнього тендеру вказується, що граничний розмір процентної ставки із залученням коштів терміном на 4 дні, порівняно з попереднім розміщенням, знижено з 1% до 0,8% річних, на 7 днів – з 5% до 4%, на 14 днів – з 7% до 6%, на 29 днів – з 8% до 7%. Останній раз НБУ розміщував сертифікати з такою терміновістю 11 лютого ц.р. А вчора депозитні сертифікати пропонувалися терміном на 2 дні під 1% річних, на 7 днів – під 5% річних.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 19 лютого Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD – 799.9700 (на 18 лютого – 800.2400)

100 EUR – 1085.3193 (на 18 лютого – 1098.4094)

10 RUR – 2.6565 (на 18 лютого – 2.6696)

Будівництво

24 березня в Києві проведуть аукціон з продажу столичної землі.

Про це повідомляється в оголошенні Головного управління земельних ресурсів Київської міської держадміністрації, розміщеному в муніципальній газеті “Хрещатик” (№23 (3654)).

На земельні торги виставляється сім ділянок загальною площею 2,29 га.

Так, до продажу пропонується 1,34 га на вул. Новопирогівській, 34-38 (Голосіївський район) зі стартовою ціною 34 млн. 324 тис. 991 грн. (2 тис. 559 грн. за 1 кв. м); 0,25 га на вул. Луначарського, 24-а (Дніпровський район) зі стартовою ціною 8 млн. 119 тис. грн. (3 тис. 241 грн. за 1 кв. м); 0,32 га на вул. Алма-Атинській, 35-б (Дніпровський район) зі стартовою ціною 4 млн. 372 грн. (1 тис. 244 грн. за 1 кв. м); 0,08 га на вул. Челябінській, 7-а (Дніпровський район) з початковою ціною 2 млн. 998 тис. 518 грн. (3 тис. 720 грн. за 1 кв. м); 0,14 га на вул. Миколи Лаврухіна, 7-б (Деснянський район) з початковою ціною 2 млн. 814 тис. 601 грн. (2 тис. грн. за 1 кв. м); 0,1 га на вул. Милославській, 17 (Деснянський район) зі стартовою ціною 2 млн. 695 тис. 249 грн. (2 тис. 647 грн. за 1 кв. м) та 0,16 га на вул. Маршала Тимошенка, 2-4 (Оболонський район) зі стартовою ціною 4 млн. 437 тис. 807 грн. (3 тис. 282 грн. за 1 кв. м ).

З повним комплектом документації щодо об’єктів можна ознайомитись в ГУ земельних ресурсів (вул. Хрещатик, 32-а, кімн. 415).

Згідно з оголошенням, торги пройдуть в приміщенні Української універсальної біржі о 10.00.

Переможцям земельних торгів мерія обіцяє надати допомогу при отриманні дозволів на розробку проектної документації, необхідної для здійснення забудови придбаної на земельних торгах земельної ділянки, її погодженні та затвердженні.

Реконструкція НСК «Олімпійський» фінансується вчасно й відповідно до необхідності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив віце-прем`єр-міністр України Іван ВАСЮНИК у ході огляду реконструкції спорткомплексу.

За його словами, на січень-березень ц.р. заплановано фінансування реконструкції спорткомплексу в розмірі 250 млн. грн., уже надійшло замовнику близько 150 млн. грн., а завтра очікується надходження наступної черги фінансування.

«Таким чином, до кінця лютого питання фінансування на три місяці буде закрито», - сказав він.

І.ВАСЮНИК додав, що вчорашнім рішенням уряду було дано доручення виконати постанову №73 від 28 січня 2010 року, якою передбачалося виділення коштів на будівництво і реконструкцію об`єктів до Євро-2012, зокрема, 250 млн. грн. – на реконструкцію НСК «Олімпійський», 36,6 млн. грн. - на реконструкцію стадіону комунального підприємства «Обласний спортивний комплекс «Металіст», 90 млн. грн. - на розвиток аеропорту «Донецьк», 43 млн. 580 тис. грн. - на розвиток міжнародного аеропорту «Бориспіль», 21 млн. грн. - на розвиток міжнародного аеропорту «Львів».

Сільське господарство

За оперативними даними регіонів України, на 11 лютого сільгосптоваровиробники залучили 157,2 млн. грн. кредитних коштів.

Про це у розмові з кореспондентом УНІАН повідомив директор департаменту фінансів Міністерства аграрної політики України Григорій Зуб.

За його словами, цей показник майже вдвічі менший від аналогічного показника 2009 року, коли було залучено 276,3 млн. грн.

Із загального обсягу залучених кредитів короткострокові кредити становили 148,5 млн. грн., середньострокові – 8,6 млн. грн., довгострокові – 0,1 млн. грн. Відсоткові ставки, під які аграрії залучають кредити, коливаються у межах від 20% до 37%.

Експорт овочів, плодів і горіхів з України в 2009 р. склав 336 млн. дол.

Про це УНІАН повідомили в асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ).

Експерти УКАБ зазначили, що частка цієї продукції в загальній структурі експорту склала всього 3,5%, що не відповідає потенціалу даного сектору. Більше того, у період сезонного підвищення цін активізувалися імпортні постачання плодоовочевої продукції, і лише на імпорт овочів і коренеплодів Україна витратила в 2009 р. 78 млн. дол.

Соціальна політика

Верховна Рада України подолала вето Президента на Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" щодо підвідомчості справ, пов’язаних із соціальними виплатами.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 342 народних депутати з 419 зареєстрованих у сесійній залі.

Перед перервою депутати голосували за цей закон, однак пропозиція про подолання вето набрала 162 голоси, а пропозиція Президента про відхилення - 21 голос. В той же час, після перерви з’ясувалося, що була допущена помилка і депутати не зрозуміли, що вони голосували саме за подолання вето на цей закон.

Український фонд соціальних інвестицій (УФСІ) реалізував в 2009 році понад 200 проектів з розвитку соціальної інфраструктури у Луганській та Донецькій областях, а також в Автономній Республіці Крим.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства праці та соціальної політики України, про це йшлося сьогодні на засіданні Наглядової ради УФСІ, яке проходило під головуванням міністра праці та соціальної політики України Людмили ДЕНІСОВОЇ.

Реалізація проекту "Сприяння розвитку соціальної інфраструктури" відбувається за рахунок грантових коштів, виділених у розмірі 12 млн. євро урядом Німеччини через Кредитний банк розвитку (KfW). Зокрема, з них 7 млн. євро направлено на реалізацію мікропроектів у Луганській та Донецькій областях, а 5 млн. євро - в Криму.

"Співпраця урядів України та Німеччини дає значні позитивні результати у сфері покращення соціальної інфраструктури українських міст. Ми й надалі плануємо продовжити наше ефективне співробітництво заради підтримки економічного та соціального розвитку малих міст та покращення умов життя бідних та вразливих груп населення", - сказала Л.ДЕНІСОВА.

Метою проекту є сприяння довгостроковому економічному та соціальному розвитку малих міст та сільських районів, сприяння покращенню загальних життєвих умов бідних та вразливих груп населення.

УФСІ в 2009 році реалізував у 25-ти районах Луганської та Донецької областей 160 мікропроектів, за результатами яких в цих регіонах буде збудовано і відремонтовано 75 шкіл, 24 дитячі садки, 31 водогін, 10 будинків культури, 18 амбулаторій, 1 каналізаційна мережа та 1 дорога. В Криму в рамках реалізації проектів планується збудувати та відремонтувати 15 дитячих садків, 24 водогони, 15 шкіл, 5 будинків культури, 3 фельдшерсько-акушерські пункти та 2 дороги.

(УНІАН)