Курс НБУ на 19.02.10
21:07, 18 лютого 2010Різне
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Офіційний курс НБУ на 19.02.10100 USD - 799.9700 (18 лютого - 800.2400)100 EUR - 1085.3193 (18 лютого - 1098.4094)10 RUR - 2.6565 (18 лютого - 2.6696)Облікові курси банківських металів на 19.02.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-88436.68 (18 лютого-89486.84)961 XAG 10 Срібло-1266.35 (18 лютого-1297.19)962XPT10Платина-120955.46(18 лютого-123877.15)964 XPD 10 Паладій-34318.71 (18 лютого-35050.51)
Офіційний курс НБУ на 19.02.10
100 USD - 799.9700 (18 лютого - 800.2400)
100 EUR - 1085.3193 (18 лютого - 1098.4094)
10 RUR - 2.6565 (18 лютого - 2.6696)
Облікові курси банківських металів на 19.02.10 за 10 тройських унцій (грн.)
959 XAU 10 Золото-88436.68 (18 лютого-89486.84)
961 XAG 10 Срібло-1266.35 (18 лютого-1297.19)
962XPT10Платина-120955.46(18 лютого-123877.15)
964 XPD 10 Паладій-34318.71 (18 лютого-35050.51)
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