Курс НБУ на 19.02.10

Офіційний курс НБУ на 19.02.10100 USD - 799.9700 (18 лютого - 800.2400)100 EUR - 1085.3193 (18 лютого - 1098.4094)10 RUR - 2.6565 (18 лютого - 2.6696)Облікові курси банківських металів на 19.02.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-88436.68 (18 лютого-89486.84)961 XAG 10 Срібло-1266.35 (18 лютого-1297.19)962XPT10Платина-120955.46(18 лютого-123877.15)964 XPD 10 Паладій-34318.71 (18 лютого-35050.51)

Офіційний курс НБУ на 19.02.10 100 USD - 799.9700 (18 лютого - 800.2400) 100 EUR - 1085.3193 (18 лютого - 1098.4094) 10 RUR - 2.6565 (18 лютого - 2.6696) Облікові курси банківських металів на 19.02.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-88436.68 (18 лютого-89486.84) 961 XAG 10 Срібло-1266.35 (18 лютого-1297.19) 962XPT10Платина-120955.46(18 лютого-123877.15) 964 XPD 10 Паладій-34318.71 (18 лютого-35050.51)

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