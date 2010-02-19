У Києві на протиповеневі заходи направлять 4,2 млн. грн.

У Києві на виконання протиповеневих заходів буде виділено 4,2 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на першого заступника голови КМДА Анатолія ГОЛУБЧЕНКА, відповідне доручення дав міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Кошти, зокрема, буде спрямовано на розчистку гідротехнічних споруд, водосховищ, ставків та об’єктів, які знаходяться в зоні впливу шкідливої дії льодоходу, повені та паводків.

Окрім того, на ці кошти заплановано закупити 26 насосів для відкачування води та поповнити матеріальний резерв Головного управління з питань надзвичайних ситуацій.

Також, згідно з розпорядженням мера Києва «Про організацію та проведення заходів щодо безпечного проходження паводку, льодоходу та повені у 2010 році», створено міський штаб, до складу якого, окрім заступників голови КМДА, заступників голів РДА, керівників енергопостачальних підприємств та начальників профільних управлінь міста, увійшли керівники ДКП «Плесо», Київської ГЕС та ГАЕС, Головного управління МНС України, Українського гідромецентру, Держводгоспу України та інші. Очолив штаб перший заступник голови КМДА А.ГОЛУБЧЕНКО.

Згідно з документом, аналогічні оперативні штаби буде створено у кожному районі столиці.

Крім того, як повідомили у Головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій КМДА, у період з 15 по 16 лютого проведено обстеження зливоприймальних систем, колекторів та русел малих річок. За результатами перевірки встановлено, що водоймища захаращені побутовим сміттям, поваленими деревами, очеретом та чагарником, замулені, внаслідок чого пропускна спроможність проходження води знижена. Балансоутримувачам водних об’єктів, районним адміністраціям, ВАТ «Київводоканал», КП «Плесо» надано доручення щодо виконання заходів з відновлення пропускної спроможності зазначених об’єктів.