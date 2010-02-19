Анонс на 19 лютого

III Всеукраїнська конференція з міжнародною участю «ДОБРИВА-2010». Нові пріоритети агроринку: чинники впливу на хімпромисловість. «ДОБРИВА-2010» -- представницький форум учасників аграрного і хімічного ринку. Організатори: «Держзовнішінформ», «Аграріка».

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У Шевченківському районному суді відбудеться розгляд адміністративного позову Віталія Кличка про скасування розпорядження Київської міської державної адміністрації від 31.08.09 про встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення.

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Прес-конференція на тему: "Оголошення результатів діяльності Nestle в Україні та світі за 2009 рік". У роботі візьме участь Геннадій Радченко - директор з корпоративних питань компанії Nestle в Україні і Молдові.

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Відбудеться засідання Вищого адміністративного суду України за позовом Юлії Тимошенко про скасування протоколу Центральної виборчої комісії з результатами другого туру виборів Президента. Суддя-доповідач у справі - Олександр Нечитайло. Очікується, що підтримати свого кандидата Юлію Тимошенко під час судового розгляду до будинку Вищого адміністративного суду прийдуть її прихильники.

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Відбудеться засідання прес-клубу на тему: «Результати впровадження нових сервісних послуг у пасажирських перевезеннях у 2009 році і плани їх подальшої реалізації». Запрошені: заступник начальника Головного пасажирського управління “Укрзалізниці” Іван Карпяк; начальник Управління нормативно-технологічного забезпечення інформаційних технологій пасажирських перевезень Головного пасажирського управління Ніна Кострубицька; експерт транспортної галузі Дмитро Підтуркин.

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У Державній податковій адміністрації України відбудеться розширене засідання Колегії ГНА України, присвячене підсумкам роботи ДПС і основним завданням на 2010 рік. Підхід до преси голови ГНА України Сергія Буряка запланований на 10.30.

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Відбудеться засідання Правління Українського союзу промисловців і підприємців.

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14-30 - в УНІАН відбудеться засідання прес-клубу на тему: «Функціонування системи державних закупівель “Укрзалізниці” в 2009 році. Плани закупівель на 2010 рік». Питання: Особливості проблематики тендерних закупівель на залізничному транспорті з наведенням конкретних прикладів; Позитивна спрямованість змін, внесених Міністерством економіки за пропозицією “Укрзалізниці”, в тендерне законодавство і їх вплив на тендерні закупівлі; Напрями розвитку системи державних закупівель на залізничному транспорті в майбутньому - погляд залізничників. Запрошені: перший зам.начальника ГУ матеріально-технічних ресурсів “Укрзалізниці” Тетяна Святокум; експерт транспортної галузі Дмитро Підтуркин (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: (067) 697 89 57, (044) 585 30 15. Реєстрація на місці по редакційних посвідченнях.

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