Рада достроково припинила повноваження народного депутата Януковича

У зв’язку з поданою заявою

Верховна Рада України достроково припинила повноваження народного депутата України Віктора ЯНУКОВИЧА. Як передає кореспондент УНІАН, “за” ухвалення відповідного рішення проголосували 248 народних депутатів із 428, зареєстрованих у сесійній залі. Не голосували за це рішення фракція БЮТ та переважна більшість членів фракції “Наша Україна – Народна самооборона”. Повноваження В.ЯНУКОВИЧА були припинені у зв’язку з поданою ним відповідною заявою.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter