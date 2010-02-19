Рада достроково припинила повноваження народного депутата Януковича

10:32, 19 лютого 2010
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У зв’язку з поданою заявою

Верховна Рада України достроково припинила повноваження народного депутата України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” ухвалення відповідного рішення проголосували 248 народних депутатів із 428, зареєстрованих у сесійній залі.

Не голосували за це рішення фракція БЮТ та переважна більшість членів фракції “Наша Україна – Народна самооборона”.

Повноваження В.ЯНУКОВИЧА були припинені у зв’язку з поданою ним відповідною заявою.

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