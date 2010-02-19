Кириленко: Інавгурації 25 лютого не буде

Лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО переконаний, що якщо розгляд скарги прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО у Вищому адміністративному суді України затягнеться, то 25 лютого інавгурації Президента не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам.

І.КИРИЛЕНКО зауважив, що сьогодні фракція БЮТ не наполягала на розгляді проекту постанови про скасування інавгурації, оскільки розпочався судовий процес. «Якщо процедура судова затягнеться, то, безумовно, інавгурації 25-го не буде. І тому постанову не обов’язково потрібно приймати», - сказав він.

І.КИРИЛЕНКО запевнив, що БЮТ підкориться рішенню ВАСУ, яким би воно не було. «Ми підкоримося рішенню суду. Суд винесе свій вердикт через день, через п’ять днів чи через десять – ми підкоримося рішенню вищої судової інстанції, і для цього постанов Верховної Ради не потрібно», - сказав І.КИРИЛЕНКО.