Влада Херсонської області чекає на велику повінь

У Херсоні в другій половині березня прогнозується сильна повінь в результаті збільшення скидання Каховською ГЕС води з Каховського водосховища.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час міжвідомчої наради з питань боротьби з підтопленнями і затопленнями повідомив голова Херсонської облдержадміністрації Борис СІЛЕНКОВ.

“Нам потрібно готуватися до великої повені”, - сказав він.

На нараді Б.СІЛЕНКОВ доручив своїм підлеглим підготувати “План захисту Херсона від паводку, такого як у 70-х роках”. План заходів має бути готовий за два тижні.

“Розрахунків рівня затоплення Херсона немає, їх ніхто не робив”, - сказав Б.СІЛЕНКОВ.

Він також повідомив, що у другій декаді березня можливе збільшення скидання води Каховською ГЕС з Каховського водосховища до 5 тис. кубометрів на секунду, тоді як зараз скидається 2–2,5 тис. кубометрів на секунду.

За даними Херсонської ОДА, в області підтоплені 4,084 тис. садиб і 830 будинків, зокрема в Херсоні – 1010 садиб і 135 будинків, здебільшого на Карантинному острові.