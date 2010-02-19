Головне на 19 лютого

Промисловість та сільське господарство

Зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в січні 2010 року становило близько 7,5%. Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

«За оцінками Департаменту економічного аналізу і прогнозування НБУ на основі аналізу динаміки ІВБГ (індекс виробництва базових галузей) і галузей сфери послуг зростання ВВП у січні становило близько 7,5%», - говориться в повідомленні.

Також зазначається, що зростання промислового виробництва в січні ц.р. становило 11,8% в річному вимірюванні та майже повністю визначалося зовнішньоекономічною кон`юнктурою.

За інформацією НБУ, основний внесок у зростання промисловості (4,8 п.п.) було забезпечено зростанням металургійного виробництва - на 26,6% в річному вимірюванні.

НБУ також відзначає, що отримання нових контрактів на продукцію машинобудування дозволило наростити обсяги галузі на 22,3% у річному вимірюванні, що забезпечило 1,8 п.п. зростання промислового виробництва. Зростання індексу CRB, який характеризує ситуацію на світових ринках основних продовольчих товарів, у січні ц.р. дещо сповільнилося (до 27,7% у річному вимірюванні), в основному через зниження цін на продовольчих ринках у другій половині січня.

Крім того, НБУ повідомляє, що низький споживчий попит визначав негативну динаміку галузей, спрямованих на забезпечення внутрішнього ринку - харчової промисловості, будівництва і галузей, пов`язаних з його обслуговуванням - обробку деревини, целюлозно-паперове виробництво і виробництво мінеральної продукції.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) розгляне питання позики на 20 млн. доларів для сезонного поповнення обігових коштів приблизно 70 українських агрокомпаній.

Про це йдеться в повідомленні банку, повідомляє Українська правда.

Всі ці аграрні підприємства є афілійованими із "Ренесанс Груп".

Рада директорів банку розгляне цей проект на засіданні 23 березня 2010 року.

Передбачається, що позичальником виступить кіпрська компанія Ukrainian Farm Funding Limited.

Загальна потреба в обіговому капіталі, згідно з документом, складає 70 млн. гривень.

Міністерство аграрної політики України ініціює виділення 300 млн. грн. з державного бюджету на підтримку аграріїв при закупівлі мінеральних добрив для проведення весняно-польових робіт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на профільній конференції «Добрива-2010» заступник міністра Мінагрополітики Сергій МЕЛЬНИК.

«Ми вже підготували проект розпорядження Кабінету міністрів, сподіваюся, що вдасться погодити фінансову частину. Ми все-таки хочемо відновити програму підвищення родючості грунту, запровадити підтримку сільськогосподарським виробникам при закупівлі міндобрив у межах 300 млн. грн.», – сказав він.

За словами С.МЕЛЬНИКА, від аграріїв уже надійшли заявки на 2010 рік на постачання 1,2 міндобрив. При цьому виробничі потужності вітчизняних підприємств дозволяють виробляти близько 7 млн. тонн за рік.

За словами заступника міністра, на сьогодні місткість українського ринку добрив становить близько 3 млн. тонн, зокрема 1 млн. тонн – азотні добрива, 1 млн. тонн – фосфорні і 0,7 млн. тонн – калійні добрива.

Крім того, С.МЕЛЬНИК зазначив, що у зв`язку з кризовою економічною ситуацією аграрії вносять до грунту в основному азотні добрива, що надалі може привести до диспропорції азоту, калію і фосфору в грунті та його окислення.

Фінанси

Національний банк України знизив граничний рівень ставок за своїми триденними депозитними сертифікатами з 1% до 0,8% річних.

Про це сказано у повідомленні про проведення сьогоднішнього тендеру, текстом якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Останній раз НБУ розміщував триденні сертифікати 12 лютого під 1% річних.

Також сьогодні Нацбанк буде розміщувати семиденні депозитні сертифікати під 4% річних.

Ставки за кредитами овернайт залишаються незмінними: під забезпечення держоблігацій – 15,5% річних, без забезпечення (бланковий) – 17% річних.

Комісія Національного банку України з питань контролю та регулювання діяльності банків ухвалила рішення про видачу ПАТ «ОТП Банк» дозволу на здійснення операцій з банківськими металами на валютному ринку країни.

Про це сказано у повідомленні прес-служби кредитно-фінансової установи, переданому УНІАН.

Банк планує почати проведення таких операцій уже з другого кварталу поточного року.

Президент США Барак Обама підписав указ про створення комісії зі скорочення фінансового дефіциту у складі членів республіканської та демократичної партій країни, аби сприяти врегулюванню проблеми фінансового дефіциту, яка з кожним днем стає дедалі серйозною, повідомляє k2kapital.

На церемонії підписання указу Барак Обама сказав: якщо республіканська та демократична партії не зможуть позбутися розбіжностей, щоб вжити спільних заходів, то проблема фінансової кризи ляже на американську економіку важким тягарем.

Створена у четвер національна комісія з фінансової відповідальності та реформ у складі 18 членів 1 грудня цього року повинна представити у Конгресі доповідь про скорочення фінансового дефіциту.

У зв`язку з постійним збільшенням видатків американської адміністрації та скороченням доходів унаслідок фінансової кризи фінансовий дефіцит США збільшився до нового рекордно високого рівня. У 2009 році фінансовий дефіцит країни досяг 1,41 трлн. дол., і на думку низки експертів, у 2010 році він сягне 1,56 трлн. дол.

Соціальна політика

Посольство США в Україні вирішило істотно спростити процедуру оформлення нееміграційних віз для громадян України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Одесі віце-консул США Бенджамін БЕРРІ.

За його словами, «громадянам України, які бажають відвідати США для навчання, працевлаштування, туризму чи бізнесу, з 26 лютого належить напередодні відвідин Посольства США в Києві заповнити нову електронну анкету для отримання візи – форму DS-160, яка замінить три форми - DS-156, DS-157, DS-158, що використовувалися раніше». Причому бланк анкети розміщено на спеціальному сайті ceac.state.gov, уточнив дипломат. Заповнити анкету можна англійською мовою в режимі он-лайн, навіть не виходячи з дому.

Для зручності сайт надає також послугу перекладу питань на найпоширеніші мови світу. Після заповнення анкети потрібно завантажити свою фотографію і відправити на адресу посольства, а потім роздрукувати лист підтвердження і принести його на співбесіду з представниками дипмісії.

Б.БЕРРІ зазначив, що зміни допоможуть прискорити оформлення віз, а їх вартість буде колишньою - 131 долар.

Віце-консул констатував, що в 2009 році Посольство США видало візи 75% українців, які звернулися. Відмови одержали тільки особи, які вказали в анкетах неправдиві відомості чи «затрималися» понад визначений термін на території США під час попередніх поїздок.

(УНІАН)