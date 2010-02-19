Курс НБУ на 22.02.10

Офіційний курс НБУ на 22.02.10100 USD - 799.8000 (19 лютого - 799.9700)100 EUR - 1081.2496 (19 лютого - 1085.3193)10 RUR - 2.6526 (19 лютого - 2.6565)Облікові курси банківських металів на 22.02.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-88537.86 (19 лютого-88436.68)961 XAG 10 Срібло-1275.68 (19 лютого-1266.35)962XPT10Платина-120449.88(19 лютого-120955.46)964 XPD 10 Паладій-34231.44 (19 лютого-34318.71)

Офіційний курс НБУ на 22.02.10 100 USD - 799.8000 (19 лютого - 799.9700) 100 EUR - 1081.2496 (19 лютого - 1085.3193) 10 RUR - 2.6526 (19 лютого - 2.6565) Облікові курси банківських металів на 22.02.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-88537.86 (19 лютого-88436.68) 961 XAG 10 Срібло-1275.68 (19 лютого-1266.35) 962XPT10Платина-120449.88(19 лютого-120955.46) 964 XPD 10 Паладій-34231.44 (19 лютого-34318.71)

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