Тимошенко відкликає свій позов до ЦВК

Кандидат на пост Президента України, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відкликає з Вищого адміністративного суду України свій позов до Центральної виборчої комісії щодо скасування результатів повторного голосування з виборів глави держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні в ході засідання ВАСУ, який другий день поспіль розглядає її позов.

«Саме тому, що Центральна виборча комісія в своїй бездіяльності, у своєму незвертанні уваги на аргументи і докази по суті і спотворила результати виборів в повному обсязі. І тому непростий підрахунок арифметичний голосів, ми сподівалися, буде розглянуто в суді», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що вчора суд відмовився долучити докази щодо включення до Державного реєстру виборців людей, а також масового внесення до списків виборців померлих осіб.

«Фактично було відмовлено вивчати та досліджувати доказову базу, на якій грунтується позов, звівши функції ЦВК по підведенню результатів голосування до суто арифметичного підбиття підсумків без жодного підтвердження їх обгрунтованості. За таких обставин ми просто не бачимо сенсу продовжувати розгляд цієї справи. Враховуючи вище викладене, керуючись ч. 1 ст. 155 Кодексу адміністративного судочинства України та з огляду на небажання встановлення об’єктивної істини у справі, через формальний підхід до позову, ми відкликаємо подану заяву», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.