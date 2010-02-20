Тимошенко не збирається позиватися до Верховного суду
12:11, 20 лютого 2010Різне
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Прем`єр дала брифінг
Кандидат на пост Президента України, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не має наміру оскаржувати результати виборів глави держави у Верховному Суді України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на брифінгу після відкликання свого позову з Вищого адміністративного суду України.
За словами Ю.ТИМОШЕНКО, згідно із законом, розглядати справи стосовно оскарження результатів виборів може лише ВАСУ.
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