Тимошенко не збирається позиватися до Верховного суду

Кандидат на пост Президента України, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не має наміру оскаржувати результати виборів глави держави у Верховному Суді України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на брифінгу після відкликання свого позову з Вищого адміністративного суду України.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, згідно із законом, розглядати справи стосовно оскарження результатів виборів може лише ВАСУ.