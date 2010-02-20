Головне на 20 лютого

Глава Української держави Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про забезпечення проведення заходів, пов`язаних з інавгурацією новообраного Президента України.

Текст документу обнародуваний на офіційному сайті Президента.

В.ЮЩЕНКО постановив утворити Організаційний комітет із забезпечення проведення заходів, пов`язаних з інавгурацією новообраного Президента України і затвердити персональний склад Оргкомітету.

Також він доручив Організаційному комітету у дводенний строк розробити та затвердити робочий план щодо організації та проведення заходів, пов`язаних з інавгурацією новообраного Президента України.

Міністерству закордонних справ України В.ЮЩЕНКО доручив вжити в установленому порядку заходів щодо запрошення іноземних делегацій (представників дипломатичного корпусу іноземних держав) для участі в заходах, пов`язаних з інавгурацією новообраного Президента України, та вирішення питань, пов`язаних з їх перебуванням в Україні.

Міністерство внутрішніх справ України, Головне управління Міністерства внутрішніх справ України у місті Києві зобов’язані вжити додаткових заходів із забезпечення громадського порядку під час підготовки і проведення заходів, пов`язаних з інавгурацією новообраного Президента України.

Кабінету міністрів України, Державному управлінню справами В.ЮЩЕНКО доручив здійснити фінансове, матеріально-технічне забезпечення заходів, пов`язаних з інавгурацією новообраного Президента України.

Державний комітет телебачення та радіомовлення України має забезпечити широке висвітлення у засобах масової інформації заходів, пов`язаних з інавгурацією новообраного Президента України.

До складу Організаційного комітету із забезпечення проведення заходів, пов`язаних з інавгурацією новообраного Президента України увійшли 23 посадовці.

Співголовами комітету за згодою призначено керівника Апарату Верховної Ради України Валентина ЗАЙЧУКА та народного депутата України, заступника голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді Сергія ЛЬОВОЧКІНА.

Також співголовою оргкомітету став керівник Державного управління справами Ігор ТАРАСЮК.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

У 2009 році до американського посольства за нееміграційною візою звернулося близько 60 тисяч українців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора на прес-конференції в Донецьку заявила віце-консул Посольства США в Україні Елісон ХАННА.

За її словами, кількість українців, які звертаються за нееміграційними візами, останніми роками «практично залишається у тих же цифрах».

Щороку близько 25% з тих, хто звернувся за візою, одержують у посольстві відмову на в`їзд до США, наголосила Е.ХАННА. Вона пояснила, що основною причиною відмови є те, що людина, яка виїжджає з України, не може переконати Посольство США у тому, що вона має тісні зв`язки з батьківщиною і обов`язково повернеться додому.

«На жаль, основна причина відмови - це те, що людина не змогла переконати офіцера посольства особисто в тому, що у неї є зв`язки з Україною. Може бути, вона нервувала, але її основне завдання - це переконати офіцера у тому, щоб їй повірили, що вона повернеться в Україну», - сказала віце-консул США. При цьому вона додала: «Потім люди знову можуть подавати документи на візу в будь-який момент, але Посольство США рекомендує їм не витрачати гроші, якщо їх життєва ситуація не змінилася. Якщо щось змінилося - буде набагато простіше отримати візу ».

Е.ХАННА зазначила, що доказом своєї прихильності до України для людини може бути ряд чинників - сім`я, робота, бізнес-зв`язки, наявність нерухомості тощо.

«Певного способу, який би допоміг продемонструвати громадянину України зв`язок зі своєю країною, немає. Але, якщо у людини в Україні є сім`я, то це вже достатній зв`язок з країною, другим пунктом можуть бути хороші бізнес-зв`язки, робота, заради якої вона повернеться в Україну, - зазначила віце-консул. - Також, якщо людина вже їздила за кордон, і поверталася, це теж дуже хороша ознака його зв`язку з Україною. Це також дуже важливо».

Водночас, Е.ХАННА не стала заперечувати, що під час видачі візи в Посольстві США існує і суб`єктивний фактор. «Насправді, це суб`єктивний підхід офіцера посольства, але це американський закон, і він написаний таким чином, що офіцер несе відповідальність за своє рішення», - сказала вона, але додала, що видача візи - «це все одно не лотерея для аппліканта».

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 22 лютого Нацбанк установив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 799.8000 (на 19 лютого – 799.9700)

100 EUR – 1081.2496 (на 19 лютого – 1085.3193)

10 RUR – 2.6526 (на 19 лютого – 2.6565).

Суд заборонив Державній автомобільній інспекції використовувати прилад вимірювання швидкості «ВІЗИР».

Як повідомляє сайт газети українських юристів «Юридична Практика», сьогодні Окружний адміністративний суд Києва задовольнив адміністративний позов адвоката і представника Ради автомобілістів України Тетяни ЧУРІКОВОЇ і представника тієї самої Ради Олексія АНДРОНІКОВА до МВС України і Державного департаменту ДАІ МВС України щодо заборони використовування на Україні вимірювачів швидкості «ВІЗИР».

Ухвалою суду було визнано неправомірними дії МВС України і Держдепартаменту ДАІ МВС України з використовування радіолокаційного відеозаписуючого вимірювача швидкості «ВІЗИР» з метою виявлення і фіксації порушень Правил дорожнього руху.

Також своєю ухвалою суд заборонив МВС України і Держдепартаменту ДАІ МВС України, а також їх посадовим і службовим особам використовувати вимірювач швидкості «ВІЗИР» до ухвалення нормативно-правового акту, яким міліції буде надано право використовувати такий вимірювач швидкості для виявлення і фіксації порушень ПДР.

На завтра в Україні синоптики прогнозують сильні опади.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 21 лютого буде хмарно. Дощ (на заході та півночі подекуди з мокрим снігом), вночі та вранці у західних областях, а вдень на решті території України місцями сильні опади. У західних областях подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь. Вночі та вранці у південній та східній частині місцями тумани. На дорогах, крім крайнього півдня, ожеледиця. Вітер у західних областях північно-західний, на решті території південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у південній частині та Карпатах, а вдень на більшій частині території країни пориви 15-20 м/с, в Криму та Приазов`ї 25 м/с. Вночі та вранці в Карпатах та на Закарпатті дуже сильні опади.

Температура вночі по Україні 2° морозу до 3° тепла, вдень 0-5° тепла; у східних та південних областях вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°; в Криму вночі 5-10° тепла, вдень 11-16°; в Карпатах протягом доби 2-7° морозу.

У Київській області завтра буде хмарно. Вночі опади (переважно у вигляді дощу), вдень дощ, місцями сильний. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла; по області вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 0-5° тепла.

У столиці хмарно. Вночі опади (переважно у вигляді дощу), вдень дощ, місцями сильний. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла; по області вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 0-5° тепла.

(УНІАН)