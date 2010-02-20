ВАСУ погодився з відкликанням позову Тимошенко

Вищий адміністративний суд України задовольнив клопотання кандидата на пост Президента України, прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО про відкликання її позову до Центральної виборчої комісії стосовно скасування результатів повторного голосування з виборів Президента України 7 лютого.

Як передає кореспондент УНІАН, суддя-доповідач у справі Олександр НЕЧИТАЙЛО оголосив рішення ВАСУ після більш ніж чотирьохгодинного обговорення цього питання колегією суду.

Вищий адмінсуд України мотивував своє рішення тим, що законодавством не передбачена відмова у задоволенні клопотання позивача, оскільки це є безумовним правом особи, яка звертається до суду з позовом.