Янукович назвав 3 кандидата на пост прем’єра
09:00, 22 лютого 2010Різне
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Тігіпка, Яценюка і Азарова
Новообраний Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ назвав Сергія ТІГІПКА, Арсенія ЯЦЕНЮКА і Миколу АЗАРОВА основними кандидатами на пост прем’єр-міністра.
Політик висловив упевненість, що вже до кінця наступного тижня у Верховній Раді під нового прем’єр-міністра буде створена нова коаліційна більшість. «І вже з початку наступного тижня ми побачимо цю постать», - заявив він.
За словами В.ЯНУКОВИЧА, сьогодні можна говорити про три основних кандидати на посаду глави уряду.
«Це С.ТІГІПКО, А.ЯЦЕНЮК і М.АЗАРПОВ. А хто з них виявиться сильнішим, навколо кого будуть готовими об’єднатися депутати – передбачити не важко, але ми побачимо», - сказав новообраний глава держави.
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