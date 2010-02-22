Янукович назвав 3 кандидата на пост прем’єра

Новообраний Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ назвав Сергія ТІГІПКА, Арсенія ЯЦЕНЮКА і Миколу АЗАРОВА основними кандидатами на пост прем’єр-міністра.

Політик висловив упевненість, що вже до кінця наступного тижня у Верховній Раді під нового прем’єр-міністра буде створена нова коаліційна більшість. «І вже з початку наступного тижня ми побачимо цю постать», - заявив він.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, сьогодні можна говорити про три основних кандидати на посаду глави уряду.

«Це С.ТІГІПКО, А.ЯЦЕНЮК і М.АЗАРПОВ. А хто з них виявиться сильнішим, навколо кого будуть готовими об’єднатися депутати – передбачити не важко, але ми побачимо», - сказав новообраний глава держави.