Янукович обіцяє до кінця тижня нову парламентську коаліцію

Новообраний Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловлює упевненість, що вже наприкінці наступного тижня буде створена нова коаліційна більшість у Верховній Раді, яка попередньо отримала назву – «Стабільність і реформи».

Про це в ЯНУКОВИЧ сказав сьогодні в інтерв’ю телеканалу «Україна».

«Активна фаза переговорів (щодо переформатування парламентської коаліції – УНІАН) розпочнеться вже з цього понеділка – завтра. І після тижня переговорів можна буде щось сказати», - зазначив він.

В.ЯНУКОВИЧ також зауважив, що до сьогодні з цього питання відбувалися лише попередні консультації, «кожний для себе визначав свої перспективи, умови».

Він повідомив, що висловив для учасників цього політичного процесу умови угоди, яка буде деполітизованою та спрямованою для вирішення насамперед економічних питань, наведення порядку в державі, початку реформ.

«Ця угода влаштує усі фракції, що входять у парламент», - упевнений новообраний глава держави.

В.ЯНУКОВИЧ сказав, що назва нової більшості попередньо визначена як – «Коаліція стабільності і реформ».

«Ця назва якнайбільше відповідає вимогам часу», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.