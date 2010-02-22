Дві партії об'єдналися у блок Тігіпка “Сильна Україна”

Партії “Сильна Україна” та “Інформаційна Україна” об`єдналися у блок Сергія Тігіпка “Сильна Україна”.

Як повідомляє газета “КоммерсантЪ-Украина” (№ 31 від 22 лютого), відповідне рішення було ухвалене вчора на міжпартійному з`їзді.

З`їзд проходив у закритому режимі в київському готелі "Турист", в його роботі взяли участь близько 100 делегатів. "20 і 21 лютого партії провели свої з`їзди, на яких підтримали рішення про створення цього виборчого блоку, - розповіло виданню джерело у «Сильній Україні». - Вчора ж пройшов об`єднаний з`їзд, на якому також було ухвалено рішення про вихід «Сильної України», як правонаступниці Трудової партії України, з Блоку Литвина".

За словами народного депутата Сергій ГРІНЕВЕЦЬКОГО (Блок Литвина), незважаючи на вихід партії Сергія ТІГІПКА зі складу блоку, народні депутати - члени ТПУ не можуть бути відкликані з парламенту. "Як правонаступник ТПУ «Сильна Україна» може робити будь-які заяви. Але до блоку вона входила як Трудова партія України на чолі з Михайлом Сиротою (загинув 27 серпня 2008 року.). От якби депутати самі склали повноваження, тоді б на їх місце прийшли інші", - сказав він.

При цьому депутат не виключив, що вихід "Сильної України" зі складу блоку може бути пов`язаний з планами створення нової коаліції у Верховній Раді, яка могла б запропонувати на пост прем`єр-міністра кандидатуру С.ТІГІПКА. "Партії регіонів і «Нашій Україні» не вистачає чотирьох осіб для створення коаліції. Є люди, які готові увійти до Блоку Литвина (представники «Сильної України»), щоб зробити таку коаліцію можливої", - вважає С.ГРІНЕВЕЦЬКИЙ.