Португальський острів Мадейра потерпає від повені

10:30, 22 лютого 2010
Різне
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Без даху залишилися 250 чоловік

До 40 осіб збільшилося кількість загиблих на португальському острові Мадейра, через сильні повені і зсуви ґрунту, які сталися у суботу.

При цьому адміністратори готелів, де звичайно зупиняються іноземні гості, не змогли повідомити про жодного загиблого пожильця, повідомляє ІТАР-ТАСС.

У результаті стихії постраждали 120 осіб.

Влада визнає можливість подальшого зростання кількості смертельних випадків через те, що поки не відома хоча б приблизна кількість зниклих безвісти. До окремих селищ, зокрема, розташованих віддалік від берега Куррал-даш-Фрейраш, не встигли добратися рятувальники.

Число тих, хто залишився без даху над головою, становить близько 250 чоловік.

За даними метеорологів, повені стали найсерйознішою природною катастрофою на Мадейрі за останнє сторіччя.

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