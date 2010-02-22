Під тиском снігу провалився дах школи на Рівненщині

Раптовий обвал двосхилої шиферної покрівлі стався на двоповерховому будинку загальноосвітньої школи на площі близько 400 квадратних метрів у селі Спасів Здолбунівського району Рівненської області. Причиною обвалу став надмірний сніговий покрив, повідомляє прес-служба Міністерства надзвичайних ситуацій. Жертв і потерпілих немає. На місці події працювала опергруппа Головного облуправління МНС.

Крім того, у Чернігівській області внаслідок нагромадження снігу обвалилася покрівля пропускного пункту митного контролю. Про це повідомляє прес-служба МНС у Чернігівській обласній державній адміністрації. У селі Нові Яриловичі Репкінського району через танення снігу стався обвал покрівлі пропускного пункту митного контролю на площі 120 квадратних метрів. Покрівля впала на вантажний автомобіль "ДАФ" із напівпричепом. Потерпілих не зареєстровано.