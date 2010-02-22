Тимошенко має добровільно піти у відставку

Партія регіонів вважає, що прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО має добровільно заявити про свою відставку.

Про це йдеться у переданій агентству УНІАН заяві Партії регіонів у зв’язку з ініціативою БЮТ про проведення 24 лютого позачергового засідання парламенту для розгляду питання щодо недовіри уряду.

У Партії регіонів зазначають, що найкраще було б для країни, щоб Ю.ТИМОШЕНКО «без зайвого галасу і піару» подала у відставку.

“Нова хвиля піару, яку піднімає тепер ТИМОШЕНКО навколо своєї відставки, – ніщо інше, як чергова спроба привернути до себе увагу з метою маніпулювання громадською думкою. ТИМОШЕНКО повинна сама, не ховаючись за спину свого спільника, чесно і відкрито заявити про свій намір йти у відставку”, - йдеться в заяві.

“Регіонали” переконані, що Ю.ТИМОШЕНКО прагне «знову збурювати країну в угоду власним амбіціям і примхам, грати на емоціях і почуттях людей, щоб якнайдовше утриматися в кріслі голови уряду».

«І чим швидше вона зійде з політичних підмостків, тим скоріше країна приступить до відбудови економіки і всього державного господарства, тим швидше розпочнуться глибокі і системні реформи, які виведуть Україну з кризи», - наголошується в заяві.