Янукович на посту Президента повторить помилки попередника

Віктор ЯНУКОВИЧ на посту Президента України повторить помилки свого попередника, сказав в ефірі телеканалу ТВі народний депутат Тарас ЧОРНОВІЛ.

Зламати ситуацію в парламенті він (ЯНУКОВИЧ) не зможе, хоча команда пробуватиме це робити”, - заявив Т.ЧОРНОВІЛ, повідомили УНІАН у прес-службі ТВі. За його словами, у лідера Партії регіонів є певний острах перед жорсткими діями, і він „не стане тупо ламати Конституцію”.

„Я думаю, він може повторити досвід ЮЩЕНКА на всі сто процентів, з конфліктністю, з образами, той (усамітнювався) у БЕЗРАДИЧАХ, цей - у Межигір’ї” – зауважив Т.ЧОРНОВІЛ.

На його думку, якщо новому Президенту не вдасться створити коаліцію з фракцією “Наша Україна – Народна самооборона”, тоді вийде так, що Юлія ТИМОШЕНКО прем’єр, але в неї немає майже ніколи 226 голосів у парламенті, а у В.ЯНУКОВИЧА немає коаліції, але майже завжди є 226 голосів. „Виходить повний абсурд, який був при ЮЩЕНКУ”, – переконаний Т.ЧОРНОВІЛ.

За його словами, треба, щоб відбувся хоч якийсь варіант консолідації парламентських сил. “Щоби або “нашоукраїнці” нарешті зрозуміли, що досить уже гратися у маленьких наполеончиків, що треба країну вже рятувати, і об’єдналися навколо тої ж ТИМОШЕНКО, нехай поставили умови, кров’ю заставили би розписатися і вимагали виконання, але дали би 226 голосів стабільних. Або пішли до “Регіонів”, падали в ніжки, казали: щоби не було розколу, давайте хоча би наш гуманітарний блок, наш віце-прем’єр, теж взяли би гарантії, кров’ю розписані, але нехай працюють”, - наголосив Т.ЧОРНОВІЛ.

Щодо того, хто з озвучених кандидатів на прем’єрство найбільше влаштовує В.ЯНУКОВИЧА, Т.ЧОРНОВІЛ зауважив, що найкомфортнішим був би Микола АЗАРОВ, але за нього в парламенті не знайдеться 226 голосів. Як стверджує депутат, у самій фракції Партії регіонів у М.АЗАРОВА немає своєї групи підтримки, і він ніколи не зможе конкурувати з лідером партії, але ж і ніколи не зможе вибудувати нові центри впливу.

Говорячи про двох інших кандидатів на посаду прем’єра - Арсенія ЯЦЕНЮКА і Сергія ТІГІПКА, Т.ЧОРНОВІЛ висловив думку, що для В.ЯНУКОВИЧА був би комфортнішим фінансист, лідер партії „Сильна Україна” С.ТІГІПКО, тому що тоді новий Президент міг би „сидіти у своєму „Межигір’ї і його ніхто не добивав би, чому такий розвал у країні”.

А.ЯЦЕНЮК невідомо, чи міг би щось зробити, до того ж він „дуже скандальний і вічно знайде якийсь конфлікт на свою голову і голову свого шефа”, - переконаний Т.ЧОРНОВІЛ.