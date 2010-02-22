Біля берегів Гаїті знову стався землетрус

Землетрус магнітудою 4,7 бала стався біля узбережжя Гаїті – острівної держави в Карибському морі, повідомляє ВВС.

Унаслідок землетрусу, що стався у середині січня, за даними гаїтянського уряду, загинуло понад 230 тисяч чоловік, а близько 300 тисяч дістали поранення. За словами міністра зв`язку, ці цифри не є остаточними, оскільки число загиблих не враховує тих, чиї тіла були віддані землі приватними похоронними фірмами на приватних цвинтарях, а також тих, кого поховали їхні родичі. Таким чином, число загиблих унаслідок землетрусу на Гаїті повільно, але впевнено наближається до цифри загиблих унаслідок азіатського цунамі 26 грудня 2004 року, що забрало життя 250 тис. чоловік.

У найбільшому наметовому таборі, що розкинувся у місті після землетрусу, люди досі живуть під простирадлами, натягнутими на дерев`яні жердинами.