Уряд пропонує запроваджувати тимчасову адміністрацію на підприємствах ЖКГ

Кабінет міністрів пропонує передбачити можливість введення тимчасової адміністрації на підприємствах водо- і теплопостачання.

Про це говориться в законопроекті №6081 від 17 лютого ц.р. “Про антикризові заходи у сфері житлово-комунальному господарстві”, розміщеному на сайті Верховної Ради.

Згідно з документом, тимчасову адміністрацію може бути введено у разі порушення підприємством питного водопостачання або теплопостачання законодавства, порядку, правил, стандартів, нормативів і норм у відповідній сфері чи веденні діяльності, що призвела до виникнення загрози припинення водо-, теплопостачання, загрози виникнення надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру або нездатності підприємства відновити свою господарську діяльність.

Підставами для призначення тимчасової адміністрації є ухвалення Міністерством ЖКГ рішення про позбавлення суб`єкта господарювання ліцензії, непроведення впродовж останніх трьох місяців оплати 50% і більше своїх прострочених зобов`язань за договорами про постачання природного газу для надання послуг населенню, наявність передумов для виникнення катастрофи техногенного чи природного характеру, дестабілізація фінансового становища.

Термін повноважень тимчасової адміністрації не може перевищувати шести місяців, а у виняткових випадках дія повноважень адміністрації може продовжуватися на термін не більше одного року.

Законопроектом також пропонується встановити, що державний нагляд у сфері тепло- і водозабезпечення здійснює Державна житлово-комунальна інспекція, яка уповноважена проводити перевірки підприємств і застосовувати до них штрафні санкції.