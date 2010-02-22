Ештон представлятиме ЄС на інавгурації Януковича

Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики, віце-президент Єврокомісії Кетрін ЕШТОН представлятиме Європейський Союз на інавгурації нового Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА 25 лютого.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це К.ЕШТОН повідомила на прес-конференції після завершення засідання Ради закордонних справ ЄС.

“Я хочу ще раз привітати український народ з проведенням чесних і вільних виборів, які стали зразком для всього регіону, а також Віктора ЯНУКОВИЧА з перемогою... Я буду в Києві на інавгурації, де я представлятиму ЄС”, - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, президентські вибори в Україні відбулися 17 січня та 7 лютого. За їх результатами Президентом України обрано В.ЯНУКОВИЧА, інавгурація якого відбудеться 25 лютого.