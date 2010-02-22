Анонс на 23 лютого

Відбудеться українсько-корейський семінар і діалог високого рівня між НАЕР і Корейським інститутом розвитку. Учасники: Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Корея в Україні Пак Ро Блок, голова НАЕР Сергій Єрмілов, представники всіх зацікавлених міністерств. Брифінг для ЗМІ в 10-45.

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АК «Київенерго» проведе засідання робочої групи з проблеми викрадення кришок люків і пошкодження камер у столиці. Питання: Внесення змін до законодавства України з метою посилення відповідальності за викрадення кришок люків. Фахівці Київенерго запропонують на розгляд розроблений ними законопроект. Альтернативні технології виготовлення кришок люків, які представлять вітчизняні виробники.

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Відбудеться офіційна церемонія відкриття 14-ї Міжнародної спеціалізованої виставки будівельних матеріалів, устаткування та послуг KievBuild 2010, яка проходитиме за підтримки Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики, Національної спілки архітекторів України, а також низки будівельних асоціацій.

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Прес-конференція на тему: "Десять років із законом про банкрутство: результати та перспективи". Учасники: директор Державного департаменту з питань банкрутства Міністерства економіки України Юліан Хорунжий; президент Спілки кризових менеджерів України Павло Михайліді; директор Центру комерційного права Валентина Данішевська.

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Працюватиме Пряма лінія газети «Комсомольська Правда в Україні» за участю голови Київської міської організації роботодавців-перевізників "Столиця" Валерія Липецького. Питання: Чи буде подорожчання проїзду в маршрутках? Чим загрожує великий страйк транспортників у Києві? Як зміниться робота приватних перевізників до Євро-2012?

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