ЄС продовжив на рік обмежувальні заходи проти лідерів Придністров’я

Європейський Союз продовжив на рік обмежувальні заходи проти лідерів Придністров’я, однак призупинив їх дію до вересня.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідне рішення було схвалено сьогодні на засіданні Ради закордонних справ ЄС.

У схвалених сьогодні висновках Рада закордонних справ ЄС привітала позитивний розвиток у процесі врегулювання Придністровського конфлікту в останні місяці, зокрема, зростаючу відкритість нового уряду Молдови і де-факто влади Придністров’я до переговорів.

Водночас, рада відзначила, що ніякого суттєвого прогресу у політичному врегулюванні конфлікту так і не було здійснено.

Виходячи з цього, рада продовжила на один рік обмежувальні заходи проти керівництва Придністров’я, запроваджені у 2004 році після кампанії із закриття шкіл, викладання у яких відбувалося молдавською мовою з використанням латиниці.

Разом з тим, застосування цих заходів призупинено до кінця вересня 2010 року.

Крім того, Рада закордонних справ вирішила викреслити три прізвища зі списку осіб, яким заборонено в’їзд на територію Євросоюзу.

Рада також закликала фактичне керівництво Придністров’я докласти конструктивних зусиль для політичного врегулювання конфлікту.