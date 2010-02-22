Головне на 22 лютого

Новообраний Президент України Віктор ЯНУКОВИЧназвав Сергія ТІГІПКА, Арсенія ЯЦЕНЮКА і Миколу АЗАРОВА основними кандидатами на пост прем’єр-міністра.

Політик висловив упевненість, що вже до кінця наступного тижня у Верховній Раді під нового прем’єр-міністра буде створена нова коаліційна більшість. «І вже з початку наступного тижня ми побачимо цю постать», - заявив він.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, сьогодні можна говорити про три основних кандидати на посаду глави уряду.

«Це С.ТІГІПКО, А.ЯЦЕНЮК і М.АЗАРПОВ. А хто з них виявиться сильнішим, навколо кого будуть готовими об’єднатися депутати – передбачити не важко, але ми побачимо», - сказав новообраний глава держави.

Виконуючим обов`язки голови правління ВАТ "Укртелеком" призначено першого заступника генерального директора Концерну радіомовлення, радіозв`язку і телебачення (КРРТ) Олега Копійку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції голова Державної адміністрації зв`язку Микола Гончар.

За його словами, відповідне рішення ухвалила спостережна рада «Укртелекому» 10 лютого ц.р. М.Гончар також повідомив, що контракт з колишнім головою правління «Укртелекому» Георгієм Дзеконом закінчився 20 лютого.

Як додав Н.Гончар, розслідування КРУ засвідчило, що «діяльність керівництва «Укртелекому» веде до банкрутства підприємства і супроводжується порушеннями законодавства». Зокрема, протягом останніх п’яти років, за словами М.Гончара, «Укртелеком» доводили до банкрутства. «Підприємство перетворилося на збиткове, втратило позиції на всіх ринках, мобільний проект та інші провалено», – наголосив він. Наприклад, закривалися або не розвивалися перспективні програми, в які вкладалися значні кошти. Крім того, керівництво підприємства взяло багато кредитів, при цьому під заставу надавало високоліквідне майно, вартість якого перевищувала суму кредиту. При цьому рішення про закриття проектів або про кредитування правління ухвалювало без узгодження зі спостережною радою, відзначив він.

За даними М.Гончара, фінансові зобов`язання «Укртелекому» досягли його статутного фонду. «Якщо статутний фонд товариства 4,6 млрд. грн., то, вибачте, ці зобов`язання 4,7 млрд. грн. Ви розумієте, що це таке? Це справді загрожує реальним банкрутством товариства», – сказав він.

О.Копійку представлять трудовому колективу "Укртелекому" сьогодні.

Країни Євросоюзу – партнери Греції по єврозоні можуть виділити на фінансову допомогу цій країні від 20 до 25 млрд. євро, повідомляє РІА «Новини» з посиланням на телеканал Те-Бе-Еф. Прем`єр-міністр Греції Йоргос Папандреу заявив у неділю, що його країна, якій необхідно рефінансувати 300-мільярдний сукупний борг, не має потреби у нових запозиченнях до середини березня. Британська ж «Файненшл Таймс» повідомила, що Греція планує у найближчі дні позичити до 5 млрд. євро для рефінансування поточного боргу.

За інформацією ЗМІ, загалом цього року Греція планує позичити понад 50 млрд. євро, при цьому ситуація для країни на міжнародних ринках несприятлива. Через перекредитованість країни, спад її ВВП і високий дефіцит бюджету, а також спекулятивні настрої Греція змушена позичати гроші під найвищі відсотки у єврозоні. За словами Папандреу, його країна не чекає «порятунку» з боку ЄС або європейського валютного союзу, але хотіла б позичати гроші під нижчі відсотки. Зараз спред за грецькими десятилітніми бондами до найстабільніших німецьких паперів коливається у межах 300 базових пунктів, тобто Греція позичає на три процентні пункти дорожче, ніж Німеччина.

Євросоюз загалом підтримав грецьку програму стабілізації, зажадавши вжити додаткових заходів економії, але не надав фінансової допомоги.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9820/8,0010 грн./дол., на 12:00 ціни впали до 7,9635/7,9775 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на позначках 7,9605/7,9675 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Рублевий ринок відкрився на ТОМ’і котируваннями 0,2655/0,2662 грн./рубль, на 12:00 ціни знизилися до 0,2647/0,2654 грн./рубль. На час закриття ціни знизилися до 0,2644/0,2651 грн./рубль. У Росії святкують День захисника Вітчизни, у зв`язку з цим торги рублем були можливі лише валютуванням ТОМ.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3590/1,3650 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,8680/10,8975 грн./євро, на 12:00 ціни, слідом за доларом, пішли вниз – 10,8320/10,8540 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,8210/10,8345 грн./євро.

Національна асоціація цукровиробників України «Укрцукор» прогнозує стабільні ціни на цукор до травня поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні під час круглого столу в газеті «Аргументы и факты» голова асоціації «Укрцукор» Микола ЯРЧУК.

За його словами, підстав для зростання цін на цукор на внутрішньому ринку до травня нинішнього року немає. А далі ситуація залежатиме від імпорту.

Директор департаменту харчової промисловості Міністерства аграрної промисловості України Юрій КИЩАК додав, що тренду до зростання цін немає. «Якщо ми своєчасно ввеземо цукор-сирець за квотою, то цукру нам не бракуватиме до нового маркетингового року», - сказав Ю.КИЩАК.

Він відзначив, що на 1 лютого запаси цукру в Україні перевищили 1,1 млн. тонн, з урахуванням імпорту цукру-сирцю в рамках квоти СОТ в обсягу 260 тис. тонн та імпорту цукру з Білорусі в рамках зони вільної торгівлі. Вказаного обсягу цукру вистачить для забезпечення потреб внутрішнього ринку до нового маркетингового року.

При цьому Ю.КИЩАК відзначив, що крім імпорту, на ринок вийде цукор, що його мають аграрії, який вони реалізовуватимуть для отримання коштів на проведення весняно-польових робіт.

При цьому президент Української аграрної конфедерації Леонід КОЗАЧЕНКО додав, що на сьогодні двом українським компаніям вдалося одержати ліцензії на імпорт цукру-сирцю в рамках квоти СОТ. Проте він додав, що цукор, одержаний з цукру-сирцю, не здешевить продукцію на внутрішньому ринку. Він відзначив, що вартість імпортного цукру корелюється з внутрішньою ціною, й імпортний цукор не призведе до зниження цін, а просто не допустить їх підвищення.

При цьому Ю.КИЩАК нагадав, що Міністерство очікує на посів цукрового буряку цього року на площі 455 тис. га, що дасть змогу виробити 18 млн. тонн цукрового буряку, а з нього – 2,5 млн. тонн цукру, і забезпечить внутрішній ринок цукром. При цьому Ю.КИЩАК додав, що для стимулювання виробництва цукрового буряку державі необхідно відновити дотації на посів цієї культури і нагадав, що в бюджеті на 2010 рік пропонується дотація в обсягу 1,5 тис. грн. за гектар цукрового буряку.

М.ЯРЧУК, у свою чергу, відзначив, що за відсутності імпорту цукру дефіцит цього продукту на ринку може відчуватися напередодні нового маркетингового року – в липні-серпні.

Міністерство транспорту і зв`язку України найближчими днями проведе службове розслідуванні ситуації, пов`язаної зі звільненням з посади Наглядовою радою ВАТ «Укртелеком» на позачерговому засіданні 10 лютого ц.р. голови правління компанії Георгія ДЗЕКОНА.

Про це в коментарі УНІАН заявив в.о. міністра транспорту і зв`язку Василь ШЕВЧЕНКО.

Він зазначив, що Мінтранс як орган управління «Укртелекому» повинні були проінформувати про плани проведення засідання наглядової ради і про порядок денний, проте жодної інформації про те, що на засіданні 10 лютого планується розглянути кадрове питання, до Мінтрансу не надходило.

«Голова наглядової ради Микола ГОНЧАР повинен інформувати нас про необхідність проведення засідання із запропонованим порядком денним. Ми опрацьовуємо питання повістки і готуємо документи, які називаються «доручення на голосування». До Мінтрансу не надходило звернення голови наглядової ради і відповідно нами не опрацьовувалися питання порядку денного, зокрема, і про усунення з посади ДЗЕКОНА... У нас не було жодного документа, ми не давали жодного доручення, які б давали підстави це робити», - сказав В.ШЕВЧЕНКО.

Він також повідомив, що в Мінтрансі були здивовані заявою М.ГОНЧАРА і створили комісію, яка проведе внутрішнє розслідування інциденту. «Щоб не образити свого колегу ГОНЧАРА негативною інформацією, ми призначили розслідування, і він у процесі розслідування сьогодні-завтра має надати нам інформацію, щоб ми зробили правовий висновок з приводу його дій. Подивимося, які там (на засіданні наглядової ради 10 лютого - УНІАН) питання порушувалися, якщо вони порушувалися», - сказав В.ШЕВЧЕНКО.

В.о. міністра також зазначив, що на сьогоднішній день Г.ДЗЕКОН продовжує працювати головою правління ВАТ «Укртелеком» і не міг бути звільнений з посади, хоча б тому, що не був попереджений про звільнення за 2 місяці, як того вимагає законодавство.

«Якщо закінчується термін контракту, Кодексом законів про працю передбачено попередження людини про звільнення за 2 місяці. Якби ухвалювалося рішення про завершення контракту, то ДЗЕКОН мав бути попереджений про це за 2 місяці. Наскільки я знаю, він не попереджався, отже працює без контракту відповідно до Кодексу законів про працю. От і все», - сказав В.ШЕВЧЕНКО.

Перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ доручив усунути Миколу ГОНЧАРА від посади голови Держадміністрації зв`язку на час проведення службового розслідування ситуації, пов`язаної зі звільненням з посади Наглядовою радою ВАТ «Укртелеком» голови правління компанії Георгія ДЗЕКОНА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єра, таке доручення О.ТУРЧИНОВ дав сьогодні керівництву Міністерства транспорту і зв`язку.

(УНІАН)