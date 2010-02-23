Янукович довго не залишатиметься на посаді Президента
09:04, 23 лютого 2010Різне
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Вважає Тимошенко
Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що новообраний Президент Віктор ЯНУКОВИЧ довго не залишатиметься на посаді глави держави.
Про це вона заявила у телезверненні до народу України.
“Як і мільйони українців, я стверджую: ЯНУКОВИЧ – не наш Президент. Президент, який прийшов до влади обманом, довго не затримається”, – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
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