Тимошенко: БЮТ не створюватиме коаліції з Партією регіонів

Фракція БЮТ за жодних обставин не створюватиме коаліції у парламенті з фракцією Партії регіонів.

Про це заявила у телезверненні до народу України прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО.

“Ні за яких обставин не буду утворювати з ЯНУКОВИЧЕМ спільних коаліцій. Я не буду підписувати з ним універсалів та меморандумів саме тому, що не визнаю його Президентом України і не сприймаю його антиукраїнську і антиєвропейську політику”, – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За словами прем’єр-міністра, у разі, якщо інші політичні сили в парламенті “підуть на політичне заробітчанство”, вона піде в опозицію і наближатиме час повернення України до цивілізованого шляху розвитку.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що команда лідера Партії регіонів і сам Віктор ЯНУКОВИЧ вже заявили про антиукраїнські дії і почали зраджувати національні інтереси. “Вони цього навіть не приховують. Команда ЯНУКОВИЧА вже почала приватизовувати газотранспортну систему. Вони, до речі, звернулися з позовом проти України до Стокгольмського суду, щоб забрати стратегічні запаси природного газу. Кричущий факт: команда нового Президента виступає проти держави Україна. І це лише початок. Сьогодні небезпека загрожує незалежності України”, – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.