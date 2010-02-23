Янукович назвав три кандидатури на пост прем'єр-міністра

Вибраний президент України Віктор Янукович зізнався, що у нього є три кандидатури на пост прем`єр-міністра - Сергій Тигипко, Арсеній Яценюк і Микола Азаров, але остаточний вибір він ще не зробив. Про це він повідомив провідним українським телеканалам у Києво-Печерській Лаврі, де проходив урочистий молебень за закінчення президентських виборів в Україні, повідомляє k2kapital.

За словами Януковича, "вибір буде зроблено пізніше, у процесі формування коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді". Раніше один з лідерів Партії регіонів Микола Азаров заявив, що "прем`єрство Юлії Тимошенко при президентові Вікторі Януковичі неможливе".