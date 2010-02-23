Курс НБУ на 23.02.10

Офіційний курс НБУ на 23.02.10100 USD - 799.0300 (22 лютого - 799.8000)100 EUR - 1088.7583 (22 лютого - 1081.2496)10 RUR - 2.6501 (22 лютого - 2.6526)Облікові курси банківських металів на 23.02.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-89471.38 (22 лютого-88537.86)961 XAG 10 Срібло-1313.61 (22 лютого-1275.68)962XPT10Платина-122810.91(22 лютого-120449.88)964 XPD 10 Паладій-35317.13 (22 лютого-34231.44)

Офіційний курс НБУ на 23.02.10 100 USD - 799.0300 (22 лютого - 799.8000) 100 EUR - 1088.7583 (22 лютого - 1081.2496) 10 RUR - 2.6501 (22 лютого - 2.6526) Облікові курси банківських металів на 23.02.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-89471.38 (22 лютого-88537.86) 961 XAG 10 Срібло-1313.61 (22 лютого-1275.68) 962XPT10Платина-122810.91(22 лютого-120449.88) 964 XPD 10 Паладій-35317.13 (22 лютого-34231.44)

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